Члены КСП «Бориспольское» собрали 400 тыс. грн. для погашения долгов предприятия и остановки его ликвидации - адвокат

Члены КСП «Бориспольское» нашли деньги для погашения задолженности предприятия и остановки его ликвидации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат Виктор КОЛБАНЦЕВ, представляющий интересы КСП.

«8 мая общее собрание КСП «Бориспольское» для предотвращения ликвидации предприятия и предотвращения дальнейшего разворовывания имущества и земли, которая принадлежит членам КСП «Бориспольское» на правах частной собственности, приняли решение о создании фонда взаимопомощи предприятию», - сказал В.КОЛБАНЦЕВ.

Он сообщил, что в 1997 году путем реорганизации совхоза «Бориспольское» было создано КСП «Бориспольское», учредителями которого были 999 человек, и стоимость имущества оценивалась в 20,4 млн. грн. Однако, как отмечает В.КОЛБАНЦЕВ, уже в 1998 году было возбуждено дело о банкротстве предприятия.

В.КОЛБАНЦЕВ заявляет, что бывшее руководство КСП искусственно создало долги, чтобы завладеть имуществом и землей предприятия, в частности, без согласия членов КСП была списана с баланса техника. Он расценивает такие действия как рейдерский захват.

По словам В.КОЛБАНЦЕВА, на сегодня члены КСП «Бориспольское» внесли в фонд взаимопомощи около 400 тыс. грн., чего достаточно, чтобы оплатить долги предприятия и провести полный расчет с кредиторами и остановить ликвидацию предприятия.

Кроме того, члены КСП подали ряд исков в судебные инстанции для расследования этого дела.