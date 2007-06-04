У НАС ОДИН ПУТЬ - КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ!

5 июня 2007 года Всеукраинская общественная молодежная организация «ЗЕЛЕНАЯ МОЛОДЕЖЬ УКРАИНЫ» проведет акцию протеста возле посольства Соединенных Штатов Америки. В День защиты окружающей среды Зеленая молодежь Украины будет призывать конгресс и президента США ратифицировать Киотский протокол.

Главная цель Киотского протокола (принят в 1997 году на основе Рамочной конвенции ООН об изменениях климата) – обязать страны-загрязнители атмосферы ограничить и снизить выбросы парниковых газов. На сегодняшний день протокол ратифицировали более 120 стран мира. Соединенные Штаты Америки до этого времени не внедрили положения Киотского протокола в свое законодательство, при этом выбрасывая в атмосферу наибольший объем СО2 сравнительно с другими странами мира.

Возрастающее количество естественных аномалий, многомиллионные убытки от них и тысячи человеческих жертв – следствия изменений климата.

Зеленые убеждены: остановить глобальное потепление и спасти планету от катастрофы еще возможно, для этого нужны кардинальные изменения по отношению к окружающей естественной среде. Это касается каждого и прежде всего тех, кто принимает политические решения.

Начало акции в 15.00

Место проведения: ул. Коцюбинского, 10

Дополнительная информация по телефону: (044) 279-63-17

Пресс-служба ВГМО «ЗМУ»