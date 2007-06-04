Судоходная компания «Альфамарин» заявляет, что ее судно задержано по непонятным причинам в Керченском морском порту

Судоходная компания «Альфамарин» заявляет, что зафрахтованное ею судно под флагом Российской федерации «Федор Котов» задержано по непонятным причинам в Керченском морском торговом порту.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Юрий ПЕТРИЩЕВ.

«17 мая судно, владельцем которого является наша компания, зашло на законных основаниях для совершения технологических процессов в порт Керчь, и через запланированные 4 суток по сегодняшний день не может выйти по не понятным для нас причинам», - сказал Ю.ПЕТРИЩЕВ.

По его словам, администрация Керченского порта задействует административные средства для того, чтобы не выпускать судно.

Ю.ПЕТРИЩЕВ подчеркнул, что на это судно администрацией порта был назначен новый капитан – гражданин Украины, что является нарушением в соответствии с Кодексом торгового мореплавания.

«Нам претензии порта не понятны, попытки осуществить конструктивный диалог с администрацией порта результатов не дали», - подчеркнул он.

Ю.ПЕТРИЩЕВ пояснил, что в соответствии с ранее оформленным договором компания «Альфамарин» является фрахтователем судна «Федор Котов», полностью его содержит и обслуживает, а судовладельцем является Керченский порт.

По его словам, компания эксплуатирует это судно с 2001 года, а данный договор заключен до 2008 года.

Руководитель компании также подчеркнул, что никаких долгов согласно договору «Альфамарин» перед портом не имеет.

Он сообщил, что пока судно стоит, компания несет убытки, и капитаном судна оформлен морской протест в адрес Керченского порта.

В свою очередь, представитель общественной организации «Общественный суд Украины» Ярослав МЕСЯЦ заявил, что его организация расценивает данный факт как еще одно преступление в череде преступных действий руководства Керченского морского торгового порта, которые расследуются «Общественным судом Украины» для передачи материалов правоохранительным органам Украины.