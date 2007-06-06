www.ukrainianrecords.com/popacademy

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Цель Пресс Конференции - анонсирование точных дат и мест проведения отборочных туров проекта по городам Украины.

В Пресс Конференции примут участие Андрей Даховский – президент компании Ukrainian Records/Universal, Анжело Вуниотис – официальный представитель Hollywood Pop Academy в Украине, Игорь Кондратюк – продюсер программы «Шанс».

Hollywood Pop Academy, компания UTMA, которая занимается организацией и продвижением проекта в Украине и Ukrainian Records/Universal представляют проект American Chance (Американский Шанс). Цель проекта – создание герлзбенд международного уровня (Spice Girls, Pussycat Dolls,). Автор идеи проекта – Дэвид Джанк (David Junk), человек на счету, у которого успех t.A.T.u., Алсу, Smash!! и других проектов на международном рынке.

American Chance (Американский Шанс) – это уникальный проект, аналогов которому вы не найдете на территории Украины.

Отборочные туры пройдут в крупнейших городах Украины:

18.06.07 - Одесса, клуб «Итака»

22.06.07 - Харьков, клуб «Болеро»

25.06.07 - Донецк, клуб «Опера»

27.06.07 - Львов, клуб «Metro»

02.06.07 - Днепропетровск, клуб «Бартоломео»

04.07.07 - Киев, клуб «Sound Planet»

05.07.07 - Киев, финал клуб «Sound Planet»

Начало всех кастингов в 9:00

В каждом из городов будут отобраны 5 девушек возрастом от 18 до 24 лет, которые приедут на полуфинал в Киев 4.07.07. В результате отбора девушек будут определены 12 финалисток, которые вылетят в Лос-Анджелес. В течении 3-х месяцев девушки будут обучаться в Hollywood Pop Academy.

Hollywood Pop Academy является самым престижным учреждением для подготовки артистов в Америке, которое стало залогом успеха для многих начинающих артистов. С девушками будут заниматься ведущие профессионалы шоу бизнеса на ежедневных тренингах и мастер-классах.

В период обучения будут определены 5 победительниц, которые составят новую группу.

По окончанию обучения группе предоставляется возможность записать два трека в сотрудничестве с лучшими американскими саунд продюсерами, после чего девушки подписывают контракт с украинским представительством Universal Music и начинают работать над своим дебютным альбомом.

Отборочные туры в городах Украины будут транслироваться в рамках программы «Шанс», которая выходит на канале «Інтер». Во время обучения за жизнью девушек можно будет следить в режиме реалити шоу. Конкурсантки будут проживать в одном доме под четким прицелом видео камер. Быт, ссоры и примирения, успехи и провалы, звездные гости и многое другое. Кроме этого, камеры будут сопровождать девушек во время занятий в Hollywood Pop Academy, встреч с известными продюсерами и работы в студии звукозаписи.

Кстати, Hollywood Pop Academy находится по соседству с легендарным Kodak Theatre.

Для аккредитации:

8 044 286 35 57

nastya@utalentmanagement.com – контактное лицо – Анастасия Боднар