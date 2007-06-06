Жулинский убежден в существовании в РФ списка украинцев, которые не должны быть допущены на территорию этой страны

17:36, 06 июня 2007
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Советник Президента Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ считает, что в России существует список людей, составленный во время Помаранчевой революции, которые не должны быть допущены на территорию этой страны. 

Советник Президента Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ считает, что в России существует список людей, составленный во время Помаранчевой революции, которые не должны быть допущены на территорию этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Н.ЖУЛИНСКИЙ допускает, что “что этот список составлялся в период Помаранчевой революции, и я думаю, что это касается, прежде всего, тех людей, тех деятелей, политиков, которые были активны в тот период”.

Говоря об инциденте с запретом ему на въезд в Россию, Н.ЖУЛИНСКИЙ отметил, что на данное время со стороны РФ нет официального объяснения по этому поводу.

“В.ПУТИН заявляет о том, что Россия демократическая страна, но какая это демократия?”, - отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ.

По его словам, если к нему у России есть какие-то претензии, то об этом должны были сообщить хотя бы Министерству иностранных дел Украины. “Я считаю себя оскорбленным, в какой-то мере униженным как гражданин Украины”, - отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ. Он подчеркнул, что “это дело так не оставит”.

По его словам, он будет консультироваться с Министерством иностранных дел Украины. Он также добавил, что “завтра будет встреча Арсения ЯЦЕНЮКА с министром РФ, и там будет этот вопрос стоять”.

Как также отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ, завтра будет праздноваться 15 лет установления дипломатических отношений между Украиной и РФ, “и здесь вдруг решили они так отпраздновать, такой акцией, как депортация украинского гражданина”.

Н.ЖУЛИНСКИЙ также сказал, что “не верит в версию”, высказанную сегодня послом РФ в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ, что, возможно, Н.ЖУЛИНСКОМУ запретили въезд в Россию в связи с тем, что вчера в Украину не пустили российского политолога Александра ДУГИНА.

По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, у него была частная поездка в Санкт-Петербург, о которой никто из государственных лиц РФ не мог знать. “Я убежден, что я был в списке раньше, и я убежден в том, что такой список существует, и в этом списке есть еще много лиц, о которых мы еще ничего не знаем”, - подчеркнул Н.ЖУЛИНСКИЙ.

Он считает взаимный недопуск граждан “нехорошей практикой”. В то же время отмечает, что недопуск Владимира ЖИРИНОВСКОГО, Константина ЗАТУЛИНА на территорию Украины был обоснован, поскольку “такие люди должны нести ответственность” за свои высказывания и за свои действия. Кроме того, по его словам, украинская сторона сообщала россиянам о таком решении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, Н.ЖУЛИНСКОМУ отказали во въезде в Россию. Он прилетел в Санкт-Петербург (аэропорт “Пулково-2”) с семьей с частным визитом. Жену и дочь пропустили, а Н.ЖУЛИНСКОМУ представитель пограничной службы сообщил, что ему запрещен въезд на территорию РФ.

По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, ему не объяснили причины, по которым ему не разрешили въезд на территорию России.

 

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