Экологи просят мировое сообщество приобщиться к их требованиям о сохранении зеленых зон в Киеве, в частности, Всеукраинского парка борцов за свободу и независимость Украины и Протасового яра.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили вице-президент благотворительного фонда “Киевская ландшафтная инициатива” Владимир КОЛИНЬКО и председатель молодежного отделения Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

“Возможно, выводы экспертов из Канады или США будут для наших должностных лиц более влиятельными”, – сказал В.КОЛИНЬКО.

В свою очередь А.ВАСИЛЮК добавил, что считает неэффективными методы акций протеста и пикетирования мест строительства. “Нет смысла в организации акций, поэтому мы пытаемся довести до ведома общественности проблемы стихийной застройки столицы. Мы должны вынести этот вопрос на международный уровень и на суд мировой диаспоры”, - отметил он.

В частности, речь идет о строительстве Московского городка на территории зеленой зоны Всеукраинского парка борцов за свободу и независимость Украины на Троещине, а также о застройке Протасового яра, который принадлежит к последним жемчужинам киевской природы. По информации А.ВАСИЛЮКА, инвестором обоих проектов выступает компания “Інтеко-буд”, основателем которой является жена московского мэра Юрия ЛУЖКОВА Елена БАТУРИНА.

“Главное, что практически последнюю зеленую зону, которая должна обеспечивать озеленением и местом отдыха наиболее населенный микрорайон Киева, планируют полностью застроить, сведя качество жизни троещинцев к минимуму. Более того, парк есть своего рода буфером для жилых массивов Троещины от загазованности, вызванной постоянными автомобильными пробками на Московском мосту”, - считает эколог.