Представители общества “Мемориал” намерены расширять экспозицию «Музея советской оккупации»
Представители общества “Мемориал” намерены расширять экспозицию «Музея советской оккупации».
Представители общества “Мемориал” намерены расширять экспозицию «Музея советской оккупации».
Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевского общества “Мемориал” Роман КРУЦЫК.
“Расширять будем. В дальнейшем мы планируем иметь филиалы в разных областях Украины”, - сказал он.
Р.КРУЦЫК сообщил, что на сегодня музей финансируется исключительно на благотворительные взносы и спонсорские средства. Он считает, что было бы хорошо, если бы государство оказало помощь музею, чтобы можно было увеличить его площадь для новых экспозиций.
“Мы обращались к ЮЩЕНКО за помощью, нам ответили, что будут способствовать, но пока еще это только слова”, - сказал он.
В то же время Р.КРУЦЫК отметил, что как общественная организация, общество “Мемориал” не хочет вмешательства государства в свои дела.
Р.КРУЦЫК сообщил, что на сегодня в музее работает два экскурсовода, зарплату которым он платит из своей собственной зарплаты.
“Мы помогаем государству выбросить из нашей истории те белые пятна, которые коммунистическая идеология напихала в нашу историю”, - сказал Р.КРУЦЫК.
Как отметила пресс-секретарь общества “Мемориал” Мария БАЗЕЛЮК, в планах “Мемориала” - создание филиалов музея во всех областях Украины, а также создание туристического агентства, которое бы имело соответствующие экскурсионные маршруты и мощной информационной базы.
Как отмечается в распространенном на пресс-конференции пресс-релизе, 26 мая этого года конференция Киевской городской организации Общества “Мемориал” им. Василия Стуса приняла решение о создании «Музея советской оккупации» на базе действующей с 2001 года музейной экспозиции “Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции”, которая отражает коммунистические преступления периода оккупации Украины 1917-1991 гг. Выпущен плакатный вариант экспозиции, один комплект которого состоит из 54 плакатов и книги-инструкции для экскурсовода. 750 таких комплектов переданы во все районы Украины бесплатно, а 150 англоязычных - в музеи и университеты многих стран мира. В музее появились новые экспозиции - “Киевский мартиролог”, “Украинские Соловки”, “Языковая экспозиция”. В настоящее время продолжается работа над новой экспозицией “Народная война” - о крестьянском движение сопротивления советской власти.
Р.КРУЦЫК отметил, что начиная с 2001 года, ежегодно экспозицию посещают свыше 10 тысяч организованных групп старшеклассников и студентов, которые готовятся к урокам, поскольку государство не обеспечило их учебниками, где бы освещалась эта тема.
На сегодня в «Музее советской оккупации» сформирована научная библиотека, видеотека научно-популярных фильмов, собраны документальные свидетельства о преступлениях против украинского народа, совершенных в период советской оккупации. Во всех областях Украины распространено по 60 кассет с фильмом “Между Гитлером и Сталиным”. В каждую областную библиотеку переданы по 60-80 экземпляров книги “Украинский хлеб на экспорт в 1932-33 гг.”
Как сообщал УНИАН, 2 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался за создание в Украине Музея советской оккупации после посещений подобного музея в Тбилиси. «По этим разделам можно читать украинскую историю. Представьте себе, если бы мы о 20-х годах сказали сегодня правду: начиная от восстания в Полтавской области, заканчивая Черкасской. В 20-30-е годы сколько людей уничтожено», - сказал В.ЮЩЕНКО.
3 июня общество "Мемориал" имени Василия Стуса открыло в Киеве "Музей советской оккупации". В основу музея положена экспозиция "Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции 1917-1991 гг.". Здесь представлены копии документов, фотографии, личные вещи политзаключенных и жертв террора.