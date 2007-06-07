Представители общества “Мемориал” намерены расширять экспозицию «Музея советской оккупации».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевского общества “Мемориал” Роман КРУЦЫК.

“Расширять будем. В дальнейшем мы планируем иметь филиалы в разных областях Украины”, - сказал он.

Р.КРУЦЫК сообщил, что на сегодня музей финансируется исключительно на благотворительные взносы и спонсорские средства. Он считает, что было бы хорошо, если бы государство оказало помощь музею, чтобы можно было увеличить его площадь для новых экспозиций.

“Мы обращались к ЮЩЕНКО за помощью, нам ответили, что будут способствовать, но пока еще это только слова”, - сказал он.

В то же время Р.КРУЦЫК отметил, что как общественная организация, общество “Мемориал” не хочет вмешательства государства в свои дела.

Р.КРУЦЫК сообщил, что на сегодня в музее работает два экскурсовода, зарплату которым он платит из своей собственной зарплаты.

“Мы помогаем государству выбросить из нашей истории те белые пятна, которые коммунистическая идеология напихала в нашу историю”, - сказал Р.КРУЦЫК.

Как отметила пресс-секретарь общества “Мемориал” Мария БАЗЕЛЮК, в планах “Мемориала” - создание филиалов музея во всех областях Украины, а также создание туристического агентства, которое бы имело соответствующие экскурсионные маршруты и мощной информационной базы.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции пресс-релизе, 26 мая этого года конференция Киевской городской организации Общества “Мемориал” им. Василия Стуса приняла решение о создании «Музея советской оккупации» на базе действующей с 2001 года музейной экспозиции “Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции”, которая отражает коммунистические преступления периода оккупации Украины 1917-1991 гг. Выпущен плакатный вариант экспозиции, один комплект которого состоит из 54 плакатов и книги-инструкции для экскурсовода. 750 таких комплектов переданы во все районы Украины бесплатно, а 150 англоязычных - в музеи и университеты многих стран мира. В музее появились новые экспозиции - “Киевский мартиролог”, “Украинские Соловки”, “Языковая экспозиция”. В настоящее время продолжается работа над новой экспозицией “Народная война” - о крестьянском движение сопротивления советской власти.

Р.КРУЦЫК отметил, что начиная с 2001 года, ежегодно экспозицию посещают свыше 10 тысяч организованных групп старшеклассников и студентов, которые готовятся к урокам, поскольку государство не обеспечило их учебниками, где бы освещалась эта тема.

На сегодня в «Музее советской оккупации» сформирована научная библиотека, видеотека научно-популярных фильмов, собраны документальные свидетельства о преступлениях против украинского народа, совершенных в период советской оккупации. Во всех областях Украины распространено по 60 кассет с фильмом “Между Гитлером и Сталиным”. В каждую областную библиотеку переданы по 60-80 экземпляров книги “Украинский хлеб на экспорт в 1932-33 гг.”

Как сообщал УНИАН, 2 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался за создание в Украине Музея советской оккупации после посещений подобного музея в Тбилиси. «По этим разделам можно читать украинскую историю. Представьте себе, если бы мы о 20-х годах сказали сегодня правду: начиная от восстания в Полтавской области, заканчивая Черкасской. В 20-30-е годы сколько людей уничтожено», - сказал В.ЮЩЕНКО.

3 июня общество "Мемориал" имени Василия Стуса открыло в Киеве "Музей советской оккупации". В основу музея положена экспозиция "Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции 1917-1991 гг.". Здесь представлены копии документов, фотографии, личные вещи политзаключенных и жертв террора.