Пять партий создали гражданско-политический союз патриотических сил Украины

Пять политических партий создали гражданско-политический союз патриотических сил Украины. В состав союза вошли Партия патриотических сил, Республиканская христианская партия, Либеральная партия, Партия возрождения села, партия “Третья сила”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили лидеры этих партий.

Целью объединения задекларировано объединение усилий относительно содействия построению гражданского общества и социально-правового государства.

СПС заявляет, что готов принять участие в досрочных парламентских выборах и предложить обществу программу эффективного развития страны. При этом СПС считает, что только смена избирательной системы и проведение выборов по открытым партийным спискам, когда кандидаты от партий выдвигаются в каждом из 450 избирательных округов и занимают место в списке партии в соответствии с количеством набранных голосов, обеспечит стабильную работу парламента и ответственность депутатов перед своими избирателями.

СПС также выступает против нормы избирательного закона, согласно которой перераспределяются голоса избирателей, отданные за партии, не преодолевшие избирательный барьер, и призывает ВР отменить эту норму и избирательный барьер в целом. Лидеры партий – членов СПС - считают, что в парламенте должен быть представленный весь спектр политических сил, за которые отдадут свои голоса избиратели.