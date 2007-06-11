Компания IPNET (ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк») привлекла иностранные инвестиции для дальнейшего развития сети широкополосного доступа в Интернет. 07 июня АМКУ дал «зеленый свет» для совершения одной из самых значимых сделок в отрасли телекоммуникаций Украины.

07 июня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Soudelor Limited (Кипр) на приобретение свыше 50% акций ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк», устранив, таким образом, последнее юридическое препятствие для совершения одной из крупнейших сделок по привлечению иностранных инвестиций в области телекоммуникаций Украины.

Компания Soudelor Limited (Кипр) входит в телекоммуникационный холдинг FTH Corvette Telecom (Кипр).

Одним из ключевых условий сделки является сохранение команды украинских менеджеров.

В результате сделки компания IPNET получит не только значительный объем инвестиций, но и доступ к опыту других компаний входящих в холдинг, а также возможность привлечения кредитов западных финансовых институтов под гарантии инвестора.

Справочная информация

ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк» зарегистрировано в г. Киеве, уставный капитал 1 миллион гривен. Председатель правления – Грищук Дмитрий Михайлович. Исполнительный директор - Давиденко Алексей Анатольевич.

ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк» является владельцем крупнейшей в Восточной Европе широкополосной сети, построенной по технологии Ethernet. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет в столичном районе Оболонь. Сеть компании покрывает более 500 многоэтажных домов, в которых проживает более трехсот тысяч киевлян.

Компания Soudelor Limited (Кипр) входит в телекоммуникационный холдинг FTH Corvette Telecom (Кипр), основными акционерами которого являются Peter Gerwe, основатель и совладелец CTC MEDIA (телеканал «СТС», Россия) и недавний совладелец журнала «Огонек», Ivan Tavrin основатель и совладелец «Regional Media Group» (сеть региональных радиостанций, Россия) и недавний совладелец и президент телеканала ТВ-3, Россия, и Dominic Reed, обладающий огромным опытом в развитии телекоммуникационных сетей в Великобритании и Центральной Европе.

Контакты:

Алексей Давиденко

428-98-50