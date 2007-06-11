4 июля 2007 года. ПАРИЖ. Показ Вероники Жанви под патронатом мэтра мировой моды Пако Рабанна
В марте 2007 года Вероника Жанви и Пако Рабанн объявили о начале работы над совместным проектом. Новую коллекцию планировали презентовать в Париже, Москве и Киеве. И вот, наконец, настал момент, когда мы рады пригласить вас в Париж для освещения этого исторического для украинской моды события.
Со 2 по 7 июля в Париже пройдет Неделя Высокой моды haute couture. Это самое престижное мероприятие в мире моды и наивысшая ступень признания таланта дизайнера.
Ежегодно 10 лучших дизайнеров мира представляют на суд публики свои коллекции, диктующие моду на следующий год.
Впервые в истории мировой моды украинский дизайнер приобщится к десятке лучших и влиятельнейших дизайнеров мира. Показ haute couture Вероники Жанви – это первый показ украинского дизайнера в рамках недели моды в Париже - беспрецедентный случай для Украины, который красными буквами будет занесен в историю украинской культуры.
Декоратор показа – знаменитый Оливье Масар, оформляющий мероприятия всемирного масштаба (Олимпиада в Пекине, Балы и показы в Париже).
По вопросам аккредитации на показ и пресс-конференцию, а также за дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Дома Моды Вероники Жанви
Контакты пресс-службы:
E-mail: pr@jeanvie.com
Тел./факс: 289-00-00
моб. 8 (067) 276-26-56 – Наталия Жанви,
8 (098) 485-11-11 – Ксения Балясникова