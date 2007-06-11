4 июля 2007 года. ПАРИЖ. Показ Вероники Жанви под патронатом мэтра мировой моды Пако Рабанна

В марте 2007 года Вероника Жанви и Пако Рабанн объявили о начале работы над совместным проектом. Новую коллекцию планировали презентовать в Париже, Москве и Киеве. И вот, наконец, настал момент, когда мы рады пригласить вас в Париж для освещения этого исторического для украинской моды события.

Со 2 по 7 июля в Париже пройдет Неделя Высокой моды haute couture. Это самое престижное мероприятие в мире моды и наивысшая ступень признания таланта дизайнера.

Ежегодно 10 лучших дизайнеров мира представляют на суд публики свои коллекции, диктующие моду на следующий год.

Впервые в истории мировой моды украинский дизайнер приобщится к десятке лучших и влиятельнейших дизайнеров мира. Показ haute couture Вероники Жанви – это первый показ украинского дизайнера в рамках недели моды в Париже - беспрецедентный случай для Украины, который красными буквами будет занесен в историю украинской культуры.

Декоратор показа – знаменитый Оливье Масар, оформляющий мероприятия всемирного масштаба (Олимпиада в Пекине, Балы и показы в Париже).

По вопросам аккредитации на показ и пресс-конференцию, а также за дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Дома Моды Вероники Жанви

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E-mail: pr@jeanvie.com

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