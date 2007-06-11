Евросоюз и ПРО ООН открыли в Украине интернет-портал по защите прав потребителей

13:03, 11 июня 2007
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Европейский союз и Программа развития ООН открыли в Украине портал по защите прав потребителей (www.Consumerinfo.org.ua) в рамках совместного проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения”. 

Европейский союз и Программа развития ООН открыли в Украине портал по защите прав потребителей (www.Consumerinfo.org.ua) в рамках совместного проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения”.

Об этом сообщила руководитель проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения» Клавдия МАКСИМЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в проект, который будет осуществляться до конца следующего года, Еврокомиссия вложила 3 млн. евро. В течение этого срока будет финансироваться и сайт, поддержка которого обходится в 400 долл. в год.

Как отметила К.МАКСИМЕНКО, на протяжении месяца руководство проекта определится с украинскими общественными организациями в сфере защиты прав потребителей, которые будут заниматься поддержкой портала по окончании проекта.

По словам первого советника и руководителя управления программ технической помощи в Украине представительства Европейской комиссии в Украине Элен КРЭЙ, портал призван способствовать расширению доступа граждан к информации о безопасности и результатам независимого тестирования товаров и услуг, а также о правах потребителей и механизмах их защиты. По ее словам, сайт должен облегчить внедрение в Украине системы независимого тестирования товаров на основе европейских методик, что немаловажно, учитывая стремление Украины вступить во Всемирную торговую организацию.

Как сообщила К.МАКСИМЕНКО, портал содержит такие рубрики: «Потребительские новости» (информация из СМИ), «Должен знать» (информация о товаре до покупки, описание маркировки товаров), «Независимое тестирование» (результаты тестирования продуктов питания, бытовой техники, автомобилей и др. европейскими и украинскими организациями, а также информация об опасных товарах и услугах от европейской информационной системы RAPEX).

На сайте можно ознакомиться с государственными органами, общественными украинскими и европейскими организациями, работающими в сфере защиты прав потребителей, и обменяться мнениями о продуктах и услугах на форуме. Также портал предоставляет возможность осуществлять поиск информации об интересующем товаре по штрих-коду. Информация на веб-странице будет обновляться еженедельно.

По словам руководителя проекта, анализ украинского веб-пространства показал, что в Интернете можно найти больше 20 тыс. страниц производителей продукции, более 30 тыс. корпоративных сайтов и всего 10 порталов потребительских организаций.

К.МАКСИМЕНКО также отметила, что проектом предусмотрено создание WAP-версии портала, которая предоставит возможность с помощью мобильного телефона искать информацию о товаре по штрих-коду.

Среди возможностей портала – отправка электронной жалобы в государственные органы по защите прав потребителей. Однако, по словам заместителя директора Департамента по вопросам потребительской политики и защиты прав потребителей Госпотребстандарта Украины Сергея ЛИТВИНЕНКО, «жалобы через Интернет незаконные», государственные органы не готовы принимать такие обращения, поскольку электронные жалобы могут быть использованы для ведения антиконкурентной борьбы.

 

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