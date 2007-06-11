При существующей избирательной системе народные депутаты не могут представлять интересы всех регионов Украины - исследования

При существующей избирательной системе, избранные в Верховную Раду депутаты не могут представлять интересы всех регионов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор избирательных мониторинговых программ гражданской сети «Опора» Александр ЛОМАКО.

По его словам, к таким выводам «Опора» пришла, проведя собственное исследование, результаты которого засвидетельствовали значительное искажение волеизъявления граждан Украины на выборах 2006 года.

Как отметил А.ЛОМАКО, «при отсутствии партийной дальновидности, в списки попали представители тех регионов, которые реально «не заработали» такое количество мандатов». Таким образом, продолжил он, страна получила искаженный результат, что стало возможным за счет голосования за партийные бренды и длинные списки кандидатов «инкогнито» в дополнение.

По результатам исследования, фактически в большом выигрыше оказался Киев, представители которого заполнили половину Верховной Рады, и Донецкая область, которая получила незначительные преференции.

Как отметил А.ЛОМАКО, результаты исследования засвидетельствовали, что количество мандатов депутатов не отвечает реально набранным в регионах голосам. По его словам, например, в Киеве, который, по результатам голосования, должен был быть представленным в парламенте 25 депутатами, насчитывается 230 парламентариев. Из-за этого много регионов «не добрали» собственных представителей в парламент. Так, западные области недополучили 58 представителей, восточные – 19, северные – 21, центральные – 64.

В результате, согласно такой избирательной системе, Донецкая область вместо одного депутата от БЮТ получила четыре, вместо 42 от Партии регионов – 49, вместо одного от НСНУ – 0, вместо 2 от СПУ – одного, вместо 2 от КПУ – одного.

По мнению ГС «Опора», основными причинами неравномерного представления регионов в парламенте является избирательная система с закрытыми списками. По словам А.ЛОМАКО, это является одной из причин неравного развития регионов, в том числе из-за отсутствия собственных лоббистов в парламенте, которые бы защищали региональные интересы.

Такая система, по убеждению А.ЛОМАКО, свидетельствует, что во время выборов избиратели в регионах получат «кота в мешке», вместо реального выбора развития страны. В связи с изложенным, ГС «Опора» предлагает для депутатов Верховной Рады шестого созыва поставить для себя одной из главных задач разработку новой избирательной системы с региональными открытыми списками, процедур отчетности партий перед избирателями и отзыва депутатов в случае невыполнения ими взятых на себя обязательств.

Кроме того «Опора» предлагает политическим партиям проводить открытые съезды, отказаться от спекулятивных программ, заменив их общегосударственными проблемами, а также отказаться от включения в списки тех представителей, которые не проявили себя в Верховной Раде пятого созыва.