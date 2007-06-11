Завтра в Киеве на Труханове острове состоится празднование завершения похода казацкой чайки в Грузию

Завтра в Киеве на Труханове острове состоится празднование завершения экстремального похода по Черному морю украинского казацкого корабля-чайки “Спас” в Грузию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер акции, генеральный директор Агентства “Злато Скифов” Юрко ЧЕРВИНСКИЙ.

По его словам, праздник “Казацкая забава” по случаю встречи чайки, которая именно завтра вернется из похода в Киев, начнется в 17.00. На праздник приглашаются все желающие.

Празднование по случаю окончания похода состоится на территории лагеря, разбитого на опушке, выше по течению от Пешеходного моста. С 17.00 до 23.00 всех посетителей лагеря будут угощать настоящим грузинским вином, привезенным из Грузии, и казацким кулешом, который будут варить в присутствии гостей, а также другими грузинскими и украинскими кушаньями. Кроме того, для гостей праздника будут выступать певец Олег СКРИПКА, группы “Пропала грамота”, “ДахаБраха”, “Перкалаба”, грузинский коллектив “Georgia” и сказочник-лирник Сашко ВЛАСЮК.

Будут проводиться также силовые и развлекательные забавы, завершится праздник пороховым салютом из пушек и фейерверком.

По словам Ю.ЧЕРВИНСКОГО, целью похода чайки в Грузию было, во-первых, доказать всем историкам, военным и власти, что чайка – хороший военный корабль - скоростной, надежный, который мог достойно противостоять врагу, в частности, турецким кораблям, и во-вторых, что казаки – не бандиты, как их называют некоторые историки.

Как сообщил организатор проекта морского похода, президент Фонда Развития Экотуризма «Истоки» Роман РОСЬ, “Спас” – это уже вторая построенная казаками чайка. Она была построена для перехода через Атлантический океан. Для “Спаса” морской поход в Грузию был первым. В Америку на “Спасе” казаки планируют отбыть уже в конце сентября этого года, сейчас готовятся соответствующие документы для путешествия.

Капитан чайки “Спас” Мирон ГУМЕНЕЦКИЙ отметил, что первый украинский военный корабль - чайка, которая в свое время была известна во всем мире и которую боялись флоты многих государств, была занесена в международный каталог старинных кораблей только после того, как во Львове в 2001 году была построена первая чайка “Пресвята Покрова”.

По словам Р.РОСЯ, строительством чайки занимались непрофессионалы, которые интересуются украинским казачеством, но имеют разные специальности – это художники, музыканты, мастера по дереву, плотники и др. Они же и вошли в экипаж чайки. “Спас” строили во Львове собственными силами в построенном казаками ангаре. Судно изготовлено из дерева по старинным технологиям. “Спас” имеет длину 20 метров.

Как сообщал УНИАН, чайка “Спас” отправилась из Севастополя в Батуми 20 мая. За неделю экипаж корабля принял участие в праздновании Дня независимости Грузии.