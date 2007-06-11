В Париже 4 июля состоится показ коллекции одежды украинского дизайнера Вероники Жанви

Украинский дизайнер Вероника ЖАНВИ 4 июля в Париже продемонстрирует свою коллекцию одежды “Осень-зима 2007-2008”.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.ЖАНВИ отметила, что показ ее коллекции будет проходить в рамках Недели Высокой моды, которая пройдет с 2 по 7 июля. По ее словам, презентация коллекции одежды в столице Франции станет первым показом для украинских дизайнеров в рамках недели моды.

В.ЖАНВИ сообщила, что показ будет проходить при поддержке метра мировой моды Пако РАБАННА.

По ее словам, в ее коллекцию входит 20 моделей одежды. “Главное, чтобы это была совершенная работа”, - сказала дизайнер. По ее словам, преимущественно это одежда из меха, кожи и шелка, сейчас коллекция дорабатывается, многие вещи будут ручной работы. “Это будет европейская мода”, - сказала В.ЖАНВИ.

Она сообщила, что в показе будут принимать участие исключительно украинские модели. Кроме того, по словам дизайнера, перед показом коллекции состоится демонстрация фильма об Украине.

В.ЖАНВИ также выразила надежду, что показ ее коллекции 4 июля в Париже будет не последним. “Надеюсь, что в дальнейшем это будет продолжаться”, - сказала она.

Дизайнер отметила, что не боится высокой “мировой конкуренции”, и убеждена, что показ ее коллекции пройдет на самом высоком уровне. В.ЖАНВИ выразила надежду, что показ в Париже посетят ее клиенты, а также жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, которая выразила ей свою поддержку.

В свою очередь, французский дизайнер Пако РАБАНН рассказал, что дефиле В.ЖАНВИ будет проходить в центре Парижа в галерее “Нити”. По его словам, показ украинского дизайнера будет проходить между показами коллекций дома моды “Карвен” и Жана Поля ГОТЬЕ. П.РАБАНН отметил, что дефиле станет шансом для В.ЖАНВИ заявить о себе на весь мир. По его словам, если В.ЖАНВИ будет устраивать показы только в Украине, то она останется “провинциальным дизайнером”. Также П.РАБАНН рассказал, что кроме показа коллекции, у В.ЖАНВИ запланированы встречи с представителями мировых торговых брендов. По его мнению, необходимо приложить все усилия, чтобы одежда из коллекций В.ЖАНВИ продавалась в магазинах всех стран мира. При этом П.РАБАНН выразил надежду, что впоследствии украинский дизайнер, кроме собственной линии одежды, создаст линию аксессуаров, обуви, бижутерии и парфюмерии.

“Я хочу, чтобы Вероника ЖАНВИ увидела, как я это все открывал для себя, чтобы она завоевала такой же авторитет в мире”, - сказал П.РАБАНН. Он также не исключил, что показ коллекции В.ЖАНВИ может посетить супруга Президента Франции Сесилия САРКОЗИ и ряд других известных персон.

Во время пресс-конференции В.ЖАНВИ и П.РАБАНН также презентовали новый торговый знак, под которым будет продаваться одежда от этих дизайнеров.