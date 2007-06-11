В Киеве презентовали музыкальный проект «Поп академия – Американский шанс»

В Киеве представили музыкальный проект «Поп академия – Американский шанс».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент компании Ukrainian Records Андрей ДАХОВСКИЙ, компания Hollywood Pop Academy, которая занимается организацией и продвижением проекта в Украине, представляет проект Поп академия – Американский Шанс. Цель проекта – создание герлзбенда международного уровня, автор идеи – Дэвид ДЖАНК, продюссер многих успешных международных музыкальных проектов.

Отборочные туры пройдут с 18 июня по 5 июля в крупнейших городах Украины. В каждом из городов будут отобраны 5 девушек возрастом от 18 до 24 лет, которые приедут на полуфинал в Киев 4 июля. В результате отбора девушек будут определены 12 финалисток, которые вылетят в Лос-Анджелес. В течение 3-х месяцев девушки будут обучаться в Hollywood Pop Academy. В период обучения будут определены 5 победительниц, которые составят новую группу. По окончании обучения группе будет представлена возможность записать 2 трека в сотрудничестве с американскими саунд продюсерами, после чего девушки подпишут контракт с украинским представительством Universal Music и начнут работать над своим дебютным альбомом.