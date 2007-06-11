На собрании акционеров ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк» 25 июня будет рассмотрен вопрос дополнительной эмиссии в размере 5 млн. долл.

На собрании акционеров ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк» (Киев, торговая марка IPNET) 25 июня 2007 года будет, в частности, рассмотрен вопрос дополнительной эмиссии акций в размере 5 млн. долл. Об этом сообщил председатель правления компании Дмитрий ГРИЩУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Д.ГРИЩУКА, на собрании будет также рассмотрены вопросы избрания органов управления компании и утверждение бюджета на 2007 год.

Он сообщил, что после допэмиссии акций произойдет «размывание пакетов нынешних акционеров компании» «Индастриал Медиа Нетворк», в результате чего компания Soudelor Limited (Кипр), которой 7 июня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на приобретение свыше 50% акций ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк», будет владеть 50% акций плюс одна акция.

По данным Д.ГРИЩАКА, сегодня акционерами компании «Индастриал Медиа Нетворк» являются компания с американским капиталом Semantic Recearch LC (87,5% акций) и физическое лицо – Д.ГРИЩУК (12,5%).

Он отметил, что компания Soudelor Limited (Кипр) входит в телекоммуникационный холдинг FTH Corvette Telecom (Кипр).

После изменения в составе акционеров компании, добавил Д.ГРИЩУК, будет увеличен уставный фонд компании до 2 млн. грн.

«Одним из ключевых условий сделки является сохранение команды украинских менеджеров», - скащао Д.ГРИЩУК.

По его мнению, в результате сделки компания IPNET получит не только значительный объем инвестиций, но и доступ к опыту других компаний, входящих в холдинг, а также возможность привлечения кредитов западных финансовых институтов под гарантии инвестора.

В частности, Д.ГРИЩУК отметил, что холдинг FTH Corvette Telecom разворачивает аналогичную сеть в Москве, и наработки по московскому проекту будут использованы для развития сети IPNET.

Справка УНИАН. ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк» (г. Киев) является владельцем крупнейшей в Восточной Европе широкополосной сети, построенной по технологии Ethernet. Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет в столичном районе Оболонь. Сеть компании покрывает более 500 многоэтажных домов, в которых проживает свыше трехсот тысяч киевлян. Число абонентов компании составляет 10 тыс. человек.

Уставный капитал - 1 миллион гривен.

Компания Soudelor Limited (Кипр) входит в телекоммуникационный холдинг FTH Corvette Telecom (Кипр), основными акционерами которого являются Peter Gerwe, основатель и совладелец CTC MEDIA (телеканал «СТС», Россия) и недавний совладелец журнала «Огонек», Ivan Tavrin основатель и совладелец «Regional Media Group» (сеть региональных радиостанций, Россия) и недавний совладелец и президент телеканала ТВ-3, Россия, и Dominic Reed, обладающий огромным опытом в развитии телекоммуникационных сетей в Великобритании и Центральной Европе.