План реализации Концепции реформирования системы социальных услуг в Украине планируется предоставить правительству в декабре – УФСИ

План действий по реализации Концепции реформирования системы социальных услуг в Украине планируется предоставить правительству в декабре этого года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН консультант-координатор Украинского Фонда социальных инвестиций (УФСИ) Елена ИВАНОВА.

Она напомнила, что УФСИ был создан в 2000 г. для инноваций в систему социальных услуг и ее реформирования. По словам Е.ИВАНОВОЙ, Планом действий Украина–ЕС, который был подписан в 2005 г., были определены основные ориентиры для реформирования системы предоставления социальных услуг в Украине, в частности, это внедрение рыночных отношений в систему соцуслуг и внедрение европейских стандартов в законодательство Украины и практику. 13 апреля этого года, напомнила Е.ИВАНОВА, Кабинет Министров Украины принял Концепцию реформирования системы социальных услуг, которая была наработана УФСИ в партнерстве с Министерством труда и социальной политики.

“Министерство труда и социальной политики обратилось к УФСИ относительно содействия в составлении плана действий по реализации Концепции, и теперь УФСИ работает над таким планом действий. Мы надеемся, что осенью он будет готов, и в декабре он должен быть в правительстве”, - сказала Е.ИВАНОВА.

По ее убеждению, сама Концепция “является небольшой революцией” в системе предоставления социальных услуг и отображает самые главные принципы и ценности, на которых базируется современный социальных защита в развитых странах, – гуманизм, равенство доступа, полная интеграция инвалидов, индивидуальных подход, уважение к достоинству каждого человека, соблюдение прав человека.

Кроме того, по словам Е.ИВАНОВОЙ, Концепция предусматривает децентрализацию ответственности за условия жизни человека, который нуждается в социальных услугах, то есть включение людей в решение своих проблем. Речь идет о том, что не только государство берет на себя ответственность, но и сам человек непосредственно, например, повышая свою квалификацию, проходя курсы по улучшению отношений в семье, или реабилитации от наркотиков или алкоголя.

Также Концепция закладывает изменения в структуру заведений социальной сферы и услуг, поскольку рассчитана на то, чтобы человек оставался в своей семье, а не изолировался от общества в социальных заведениях интернатного типа.

Е.ИВАНОВА отметила, что данные изменения предопределяют создание новых услуг в этой сфере, а также их высокое качество. В связи с этим при поддержке Минтруда и соцполитики был разработан порядок разработки и утверждения стандартов качества социальных услуг. По ее словам, для реализации запланированных изменений в предоставлении социальных услуг необходимо внести изменения в ряд законов, в частности о государственных стандартах и социальных гарантиях. В изменениях нуждается и закон Украине о социальных услугах, принятый в 2003 г., который носит “рамочный” характер, отметила Е.ИВАНОВА.

Согласно обнародованной на пресс-конференции информации, на сегодня за средства УФСИ создаются, отстраиваются и реконструируются реабилитационные центры для детей и взрослых инвалидов, кризисные центры для детей и женщин, социальное жилье для детей-сирот и беспризорных детей, временные приюті и центры реинтеграции бездомных граждан, учебные центры для детей-инвалидов и т.д. Для этих заведений закупается специальное и реабилитационное оборудование, описываются методики, технологии предоставления услуг, готовятся специалисты для работы в новых условиях.

Теперь Фонд поддержал свыше 80 проектов новых социальных услуг в общинах 5 областей Украины. Общая сумма инвестиций в такие проекты – 7,52 млн. долларов. УФСИ также предложил проекты 9 государственных стандартов социальных услуг, модели управления качеством социальных услуг.