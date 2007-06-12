Блок “Зеленые экологи - “Радуга” требует от ЦИК восстановить регистрацию своих кандидатов в народные депутаты

Блок “Зеленые экологи - “Радуга” требует от Центральной избирательной комиссии восстановить регистрацию своих кандидатов в народные депутаты.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Зеленой экологической партии Украины “Радуга” Михаил ГУЦОЛ.

По его словам, ПЗУ в соответствии с действующим законодательством после подписанного 26 апреля 2007 г. Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Указа о проведении внеочередных парламентских выборов провела конференции, съезды, создала блок “Зеленые экологи - “Радуга”, который утвердил список кандидатов в народные депутаты. Этот список был передан вместе с другими необходимыми документами в ЦИК. По словам М.ГУЦОЛА, 29 мая был последний день, когда избирательная комиссия должна была бы принять решение относительно регистрации кандидатов в депутаты от блока “Радуга”, вместо этого заседание ЦИК состоялось лишь 30 мая, на котором все кандидаты от блока получили отказ в регистрации.

Согласно решению ЦИК, среди причин отказа, в частности, названо ненадлежащее оформление и отсутствие определенных документов блока, необходимых для регистрации депутатов.

В то же время, М.ГУЦОЛ заявил, что 29 мая ему около 10 раз звонил по телефону один из представителей ЦИК и требовал забрать документы относительно регистрации кандидатов в народные депутаты из комиссии. Но поскольку М.ГУЦОЛ не согласился этого сделать, то ЦИК нашла, по его мнению, безосновательные аргументы, чтобы снять блок с гонки.

“Аргументы их являются противозаконными потому, что 29-го они должны были нам представить все аргументы и причины снятия, а не 30-го. Решение должно было быть 29 мая - или отказать кандидатам в народные депутаты или выдать нам удостоверения. А 30-го вышел уже срок. В этот день мы должны были уже проводить свою агитационную работу и вести предвыборную гонку”, - заявил председатель ЗЭПУ “Радуга”.

По информации М.ГУЦОЛА, 4 июня Блок обратился в Печерский районный суд относительно защиты своих конституционных прав.

“Мы подали в суд официально и ожидаем решения суда. И только решение суда будет для нас законом. Мы думаем, что мы восстановим своих кандидатов в ЦИК. За нами стоит правда, Конституция и Закон. В демократической стране не может быть, когда принуждают снять с гонки целый блок”, - заявил М.ГУЦОЛ.

По его словам, ЗЭПУ также направила заявление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором отмечается, что “согласно статье 4 Закона Украины о политических партиях в Украине, политические партии являются равными перед законом, органами государственной власти, органами местного самоуправления, и должностным лицам запрещается выделять в своем обращении определенные политические партии”.

“Этим заявлением мы информируем Вас, господин Президент, и общественность о том, что “Зеленые экологи - “Радуга” есть и будут субъектом избирательного процесса”, - сказано в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, 14 мая на межпартийном съезде блока “Зеленые экологи “Радуга” был утвержден список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. В первую пятерку списка вошли председатель Народной экологической партии Валентин СЕРДЮК, председатель Зеленой экологической партии Украины “Радуга” М.ГУЦОЛ и его заместитель Светлана ГОЦИЙ, епископ Традиционной католической церкви ЕЛИСЕЙ, архиепископ Украинской православной церкви Владимир.

По словам М.ГУЦОЛА, блок выдвинул 130 кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

На регистрацию в ЦИК соответствующие документы от блока были поданы 5 мая этого года.