Второй топ-менеджер ВОЛИ признан лучшим менеджером Украины

13 июня 2007 г., Киев. Общественность в очередной раз подтвердила статус компании ВОЛЯ, как лидера телекоммуникационной отрасли. Главный финансист компании – Левченко Елена Михайловна была признана претендентом на лидерство среди лучших финансовых директоров Украины, Рейтинга финансовых директоров журнала «Комп&ньоН». Лучший финансист ВОЛИ была отмечена столь высоким званием за разработку уникального стандарта планирования для всех подразделений компании ВОЛЯ с учетом центров финансовой ответственности.

Рейтинг был составлен на основании исследования мнений экспертов, представляющих ведущие финансовые, банковские и консалтинговые компании, которые назвали лучших, по их мнению, финансовых директоров Украины. В целом экспертами рейтинга выступили 33 человека, представляющих 21 компанию.

Экспертная оценка кандидатов проводилась по предложенным журналом «Комп&ньоН» критериям, которые включают оценку личностных и профессиональных качеств претендентов. Этот рейтинг является новым для журнала «Комп&ньоН» и он дополнит группу ежегодных рейтинг-проектов издания.

Companion Group комментируют данный проект так: «Появление подобного рейтинга именно сейчас неслучайно. За последние несколько лет степень влияния финансовых директоров на происходящие в компании процессы и принимаемые управленческие решения существенно возросла. В условиях непрерывного усиления конкуренции достигать и удерживать лидирующие позиции на рынке невозможно без применения современных методов управления финансами, высококлассного финансового анализа и управления рисками, грамотного общения с кредиторами и инвесторами. Именно поэтому финдиректора в Украине, следуя общемировой тенденции, выходят на ключевые роли в компании. Ныне финансовый директор, по сути, единственная фигура в компании, кроме генерального директора, вовлеченная во все аспекты бизнеса».

«Конечно, нам очень приятно признание достижений наших специалистов со стороны коллег. Мы считаем, что именно приверженность компании ВОЛЯ твердым принципам – основа успеха на рынке. Наши принципы – это профессионализм, компетентность, качество – мы работаем на 100% результат. Таким образом, постоянно повышая уровень квалификации, в том числе менеджмента компании, ВОЛЯ стремится предоставлять все более качественные услуги и более совершенный сервис», - говорит Сергей Бойко, президент компании ВОЛЯ.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

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