Художественный руководитель хора «Крещатик» обвиняет киевские власти в препятствии работе хора

Основатель и художественный руководитель муниципального камерного хора «Крещатик» Лариса БУХОНСКАЯ обвиняет киевские власти в препятствии работе хора.

Об этом она заявила на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам Л.БУХОНСКОЙ, конфликт с киевской властью возник из-за строительства центра хорового искусства.

Она рассказала, что в 2004 году хор получил участок земли площадью 0,12 га по ул. Студенческой, 10 для строительства помещения с надлежащей акустикой.

В 2006 году Л.БУХОНСКАЯ, по ее словам, нашла инвестора и подписала проект инвестиционного договора на строительство центра площадью 1000 кв. м, где бы разместились концертный зал, офисные помещения и служебные квартиры для участников хора. Вместе с тем, по мнению Л.БУХОНСКОЙ, городские власти, вместо благодарности за то, что хор сам стремится решить свои проблемы, пытается отстранить ее от должности.

В частности, по словам Л.БУХОНСКОЙ, после смены власти в Киеве она 25 декабря 2006 года привела инвестора вместе с инвестиционным договором к начальнику Управления культуры КГГА Светлане ЗОРИНОЙ. Именно из этого момента, по словам Л.БУХОНСКОЙ, начались проблемы хора.

Позже основательница хора «Крещатик», по ее словам, имела еще встречу с и.о. заместителя председателя КГГА Владимиром ГОЛОВАЧЕМ.

Как рассказала Л.БУХОНСКАЯ, чиновники КГГА на встречах с ней отмечали, что у нее нет высшего строительного образования, и поэтому предложили размежевать в «Крещатике» должности директора и художественного руководителя хора.

После этих встреч Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 10 апреля 2007 года выдал распоряжение о разграничении должностей, которые до этого времени занимала Л.БУХОНСКАЯ (она раньше была как генеральным директором хора «Крещатик», так и художественным руководителем).

Вместо этого, по словам Л.БУХОНСКОЙ, будет назначен другой генеральный директор хора, который назначается и освобождается мэром Киева на контрактной основе, по представлению начальника Главного управления культуры и искусств.

Как сказала Л.БУХОНСКАЯ, будущий гендиректор хора уже известен. По ее словам, это мужчина, «который не имел никогда никакого отношения не то чтобы к музыке, но и к культуре вообще, который работал только в коммерческих структурах, но является очень хорошим другом госпожа ЗОРИНОЙ».

Л.БУХОНСКАЯ выразила возмущение тем, что ее – «основателя и руководителя хора с 45-летним стажем, обладательницу многочисленных премий будет иметь право увольнять человек, который не имеющий зеленого понятия в музыке», что она будет обязана отчитываться перед ним, согласовывать все абсолютно, что касается непосредственной работы с хором. По ее словам, это приведет к абсолютному блокированию нормальной работы хора.

На пресс-конференции присутствовала также народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО, которая связала данную ситуацию только с тем участком земли, который выделен для строительства помещения хора.

Как сообщалось на пресс-конференции, к поисках выхода из данной ситуации, юрист Валерий МИССИРОВ от имени хора «Крещатик» подал уже несколько исковых заявлений в суд о признании незаконным и отмене распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о разграничениях должностей, которые занимала Л.БУХОНСКАЯ. Первое судебное заседание состоится 18 июня в Соломенском райсуде столицы.

Второй иск подан в Соломенский райсуд относительно распоряжения, которое также подписано Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, о назначении нового гендиректора хора «Крещатик», сообщили на пресс-конференции.