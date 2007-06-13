Во Всемирный день донора Партия Зеленых Украины проведет всеукраинскую акцию
Во Всемирный день донора, 14 июня 2007 года, Партия Зеленых Украины инициирует всеукраинское мероприятие по сдаче крови.
Каждый день тысячи людей нуждаются в помощи, и лишь объединив наши усилия мы сможем спасти чью-то жизнь. Во время операций и лечения сложных болезней донорская кровь дает шанс на спасение. Систематические переливания крови нужны для того, чтобы вылечить ряд гематологических заболеваний – гемофилию, апластичную анемию и заболевания иммунной системы.
Люди, которые пострадали во время ДТП, женщины, которые рожают, и дети, которые страдают от дефицита крови – ждут от нас действий и помощи. Присоединяйтесь к нам, помогите тем, кто в этом действительно нуждается. Каждая человеческая жизнь является ценной, поэтому не будем равнодушными к чужой беде!
Граждане, которые желают принять участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню донора, приглашаются в 11 часов в Городской центр крови.
Адрес Городского центра крови: г. Киев, ул. Берлинского, 12
Начало мероприятия – в 11.00
Дополнительная информация по телефону: 8 (044) 279 63 17