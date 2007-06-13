В БЮТ заявляют, что не готовят на завтрашнюю сессию Киевсовета никаких силовых действий против лишенных полномочий депутатов

Представители БЮТ в Киевском городском совете заявляют, что не готовят на завтрашнюю сессию никаких силовых действий против депутатов, которые решением съезда БЮТ от 2 июня лишены депутатских мандатов и полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили депутаты фракции БЮТ Юрий ДМИТРУК и Сергей МЕЛЬНИК.

Ю.ДМИТРУК также сообщил, что не имеет информации относительно участия в заседании Киевсовета лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и народных депутатов Украины одноименной фракции.

“Такой информации нет и планов таких в отношении Киевского городского совета не планировали и на фракции не обсуждали. Мы будем действовать правовыми методами. Мы говорим о том, что эти депутаты не имеют права участвовать в пленарном заседании, и будем говорить о том, что все решения, которые будут приняты с их голосованием, будут нелегитимными. И никаких столкновений мы не собираемся создавать или создавать каких-то кордонов в зал. По моему мнению, это лишние шаги, которые ни к чему не приведут”, - сказал Ю.ДМИТРУК.

С.МЕЛЬНИК к этому добавил, что и пикетов сторонников БЮТ под мэрией по этому поводу никто не планирует на завтра.

В то же время С.МЕЛЬНИК сообщил, что фракция БЮТ в Киевсовете обратилась к мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с письмом, в котором сообщается о решении съезда от 2 июня и содержится просьба принять соответствующие организационные меры с целью недопущения отозванных депутатов к работе сессии Киевсовета и запретить проводить их регистрацию на заседание.

Соответственно, по словам С.МЕЛЬНИКА, также предполагается, что указанные депутаты не имели права с 2 июня принимать участия в работе постоянных комиссий Киевсовета, в состав которых они входили.

Вместе с тем до сегодняшнего дня ответа на это обращение от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не поступало во фракцию.

Относительно официальных заявлений пресс-службы КГГА и Киевсовета, в которых говорится, что съезд БЮТ, учитывая постановление Печерского районного суда, нелегитимный и его решения, соответственно, тоже, Ю.ДМИТРУК выразил убеждение, что юристы, которые готовили проект этого постановления, “не совсем учли новый закон об императивном мандате”, и поэтому запретили партиям и ТИК принимать решение об исключении депутатов. Киевская городская ТИК, по его словам, должна была зарегистрировать следующих по списку кандидатов в депутаты по списку БЮТ. Из-за того, что теризбирком отложил рассмотрение этого вопроса, сейчас 15 следующих в списке депутатов обратились в суд.

Как заявил представитель БЮТ, решение съезда о прекращении полномочий депутатов “является окончательным” и не нуждается в дополнительном решении территориальной избирательной комиссии.

“Это уже является фактом, после которого указанные лица уже не являются депутатами городского совета, - подчеркнул С.МЕЛЬНИК. - Закон и не предусматривает никаких действий территориальных избирательных комиссий по освобождению депутатов, а он предусматривает, что ТИК на протяжении 3-х дней должна зарегистрировать новых по списку депутатов вместо выбывших, решение о которых принято на съезде”.

Ю.ДМИТРУК напомнил, что дело по иску депутата Виктора ГРИНЮКА от Блока Черновецкого, по которому было вынесено решение, сейчас рассматривается в Апелляционном суде Киева. Его рассмотрение все время по каким-то причинам откладывается и продолжается уже второй месяц, добавил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что не исключает политических провокаций во время заседания Киевского городского совета 14 июня.

Так, в интервью газете «Сегодня», говоря о пленарном заседании сессии Киевсовета, запланированном на 14 июня, О.ДОВГИЙ отметил: «Тех, кто настроен на конфликт, хотел бы сразу предупредить: не нужно использовать Киевсовет в качестве площадки для привлечения общественного внимания в связи со своей политической несостоятельностью. Мы готовы к возможным провокациям со стороны БЮТ. По нашим данным, подобные провокации готовятся и будут попытки их осуществить 14 июня».

«Что же касается депутатов Киевсовета, якобы лишенных съездом БЮТ мандатов, - отметил О.ДОВГИЙ, - то мы в который раз стали свидетелями полного игнорирования радикальной верхушкой БЮТ норм права. Это все происходит из-за того, что в нынешней нестабильной ситуации никто не понес наказания за несоблюдение действующего законодательства. Грубо говоря, никто за это не получил по рукам».

«Такая безнаказанность и приводит к юридическим казусам, каким и было решение съезда БЮТ в отношении депутатов Киевсовета. Оно принималось вразрез с действующими судебными решениями – а их около десяти, которые запрещают всем политическим силам применять нормы императивного мандата к местным депутатам», - сказал О.ДОВГИЙ.

Справка УНИАН. 2 июня съезд БЮТ принял решение о прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые прошли по спискам Блока, но не вошли во фракцию БЮТ в городском совете. Это Андрей АНДРЮШКИН, Андрей АРТЕМЕНКО, Виталий БАБАК, Николай БОЙЧУК, Михаил БРОДСКИЙ, Александр ДАНИЛОВ, Александр ДРАПИЙ, Алексей ЕВЛАХ, Светлана ЗОРИНА, Андрей ИВАНОВ, Алексей КРИВОПИШИН, Леонид КРЮЧКОВ, Виктор МАНЖУРА, Александр ПРИТЫКА, Александр СВЕРБИУС.