Партия Зеленых Украины отметила Всемирный день донора

14 июня 2007 года Партия Зеленых Украины организовала всеукраинское мероприятие по сдаче крови. Во Всемирный день донора Зеленые решили объединить усилие общественности для спасения человеческой жизни. Больше 20 региональных организаций ПЗУ по всей территории Украины поддержали акцию. В центры сдачи крови пришли как члены партии, так и сторонники ПЗУ. В Киеве к Городскому центру крови прибыли члены Киевской городской организации ПЗУ и представители Всеукраинской молодежной организации «Зеленая молодежь Украины».

Каждый день в стране возникает потребность в переливании крови для лечения таких заболеваний как гемофилия, апластичная анемия, лейкемия и заболевания иммунной системы. Донорская кровь нужна людям, которые попали в аварию и получили серьезные травмы, а также людям, которые нуждаются в разных операциях, от кишечной непроходимости к пересадке органов. Кроме этого переливания крови нужны женщинам во время рождения детей. В этом году день донора посвящен именно безопасному материнству, чтобы показать – добровольные доноры могут спасти тысячи жизней женщин и детей. По статистике во время рождения гибнут 500 000 женщин в мире, ведь сильное кровотечение может оборвать жизнь каждой женщины, если ей своевременно не будет предоставлена медпомощь.

Донором может стать каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет. На сегодня в Украине наблюдается кризис в этой области, а донорство в Украине стало приходить в упадок. За последние 16 лет количество доноров существенно уменьшилось, а службы медпомощи часто не в возможности предоставить комплексную помощь. Если на 1991 год в Украине был 1 миллион 464 тысячи доноров, то на сегодня их не больше 500 тысяч. Соответственно, отсутствие нужного количества доноров и изношенность оборудования представляют опасность для здоровья тысяч украинцев.

Люди, которые пострадали в авариях, женщины, которые рождают, и больные дети - ждут от нас реальных действий и помощи. Присоединяйтесь к нам, помогите тем, кому нужна наша помощь. Станьте донором, так как каждая человеческая жизнь бесценна! Не будьте равнодушными к чужой беде!

Пресс-служба ПЗУ