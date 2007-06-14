Преподаватели и студенты Киевского педуниверситета им. Гринченко просят власть столицы прекратить давление на это заведение

Преподаватели и студенты Киевского городского педагогического университета им. Б.Гринченко просят КГГА прекратить давление на университет.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Проректор из экспериментальной работы университета Элла БЕЛКИНА заметила, что с конца 2006 года в университете постоянно проводятся проверки, в частности, четыре из них - проверки финансово-хозяйственной деятельности вуза.

По ее словам, эти многочисленные проверки препятствуют нормальной студенческо-преподавательской работе. Она добавила, что во время проверок нарушений не было выявлено, однако проверки продолжаются.

В свою очередь декан филологического факультета педагогического университета им. Б.Гринченко Станислав КАРАМАН заявил, что сегодня “идут обвинения в нарушениях финансово-хозяйственного характера, осуществленных ректором”, кроме того, ректора Зинаиду СИВЕРС обвиняют в отсутствии ученой степени доктора, в том, что она не является профессором, поэтому не может возглавлять университет. “Но мы знаем, что финансовых нарушений нет, и на это есть акты, которые это подтверждают”, - добавил он.

По словам преподавателей, проблему об отсутствии научной степени у ректора университета можно решить следующим образом: предоставить ей определенное время для написания и защиты докторской диссертации.

Преподаватели и студенты университета отмечают, что ректор З.СИВЕРС, находясь восемь лет на этом посту, сделала все для развития данного учебного заведения, и не хотят, чтобы его возглавил другой человек. Профессорско-преподавательский и студенческий коллективы университета обращаются к СМИ с просьбой объективно освещать ситуацию, сложившуюся вокруг университета.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления образования Киевской городской государственной администрации Лидия НЕСТЕРЕНКО, присутствующая в конференц-зале УНИАН, сообщила, что Киевский городской педагогический университет им. Б.Гринченко был создан решением Киевского городского совета и финансируется на средства городского бюджета, поэтому КГГА имеет право проверять целесообразность их использования. По ее словам, в этом году на содержание университета выделено 13,7 млн. грн. Л.НЕСТЕРЕНКО заявила, что в этих проверках она не видит никакого давления.

Справка УНИАН. Киевский городской педагогический университет им. Б.Гринченко – высшее учебное заведение четвертого уровня аккредитации, коммунальной формы собственности. На 4-х факультетах по 24-м специальностям учится 2,5 тысячи студентов. Ежегодно здесь повышают квалификацию 8 тысяч педагогических работников Киева.