Тендерная палата Украины выявила с начала года нарушения при госзакупках на сумму 10,5 млрд. грн.

По результатам 4 тыс. исследований, проведенных

Тендерная палата Украины выявила нарушения законодательства при использовании государственных средств их распорядителями на сумму 10,497 млрд. грн., что составляет 96,5% исследованных с начала года госзакупок. Об этом сообщил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, всего с начала года было исследовано 4 тысячи госзакупок на общую сумму 10,875 млрд. грн.

В.ЛАБА отметил, что основными причинами таких нарушений законодательства остаются: преднамеренное ограничение конкуренции, проявления коррупции на всех этапах госзакупок, лоббирование интересов отдельных участников, неправильное применение положений законодательства или даже прямое игнорирование и преднамеренное уклонение заказчиками от выполнения требований закона, а также не обеспечение прозрачности при проведении торгов.

Следствием «такого проведения» распорядителями процедур госзакупок, по словам В.ЛАБЫ, может быть хищение значительных государственных средств через лоббирование участия в торгах так называемых «своих фирм», «фиктивных предприятий», проведение «фиктивных торгов», “откаты” и коррупция и, как результат, завышение закупочных цен на товары, работы и услуги, а также ухудшение качества закупленной продукции.

При этом он добавил, что Тендерная палата Украины при выявлении во время рассмотрения документов и материалов по государственным закупкам нарушений законодательства в сфере госзакупок направляла информацию в соответствующие органы на общую сумму 2,5 млрд. грн. Так, выводы о таких нарушениях на сумму 0,276 млрд. грн. были направлены в Генеральную прокуратуру Украины, на сумму 0,694 млрд. грн. - в органы прокуратуры разных регионов Украины, на сумму 1,502 млрд. грн. - в МВД Украины, на сумму 21,56 млн. грн. - СБУ.

В частности, в правоохранительные органы были переданы материалы проведенных закупок, по которым заключались договоры с нарушением требований законодательства, без указания основных существенных условий, цены единицы предмета закупки, ассортимента и количества продукции, срока действия договора, что давало возможность проводить разнообразные манипуляции с поставками товаров, выполнением работ и предоставлением услуг; материалы закупок, проведенных по завышенным ценам и вопреки условиям тендерной документации; с превышением предельных сумм расходов, предусмотренных действующим законодательством, и проведенной предварительной оплатой сверх установленного срока.

Также В.ЛАБА отметил, что с целью недопущения наступления таких негативных последствий Тендерная палата Украины, несмотря на увеличение попыток оказания давления отдельными должностными лицами на ее работников, вынуждена обращаться в суд относительно отмены результатов закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, проведенных с нарушением законодательства Украины в сфере госзакупок.

Вместе с тем, он отметил, что количество объявлений о запланированных закупках товаров, работ и услуг за январь-май 2007 года по сравнению с указанным периодом 2006 года выросло почти в 2 раза и составило 20 576 против 10 481 единиц, количество объявлений о результатах торгов выросло за аналогичный период в 2,3 раза – до 11 405 против 5 117 единиц. "Таким образом, система государственных закупок работает нормально и значительно лучше, чем в предыдущие годы", – добавил В.ЛАБА.