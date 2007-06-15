Кандидат в мэры Ирпеня Демчишин заявляет, что против него конкуренты используют “черный PR”

Кандидат в мэры Ирпеня Дмитрий ДЕМЧИШИН заявляет, что против него конкуренты используют “черный PR”. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Всем известно, что это работа моих конкурентов, которые чувствуют, что я действительно реальный кандидат на должность городского председателя и боятся этого”, - сказал Д.ДЕМЧИШИН.

Он также сообщил, что осталось 10 кандидатов на должность мэра Ирпеня, но, в то же время, отказался назвать фамилии кандидатов, которые пытаются его дискредитировать.

При этом Д.ДЕМЧИШИН отметил, что сам лично далек от использования таких технологий. “Это мне не свойственно, и я не буду действовать по таким правилам”, - сказал он.

Д.ДЕМЧИШИН также заверил, что после избрания мэром сосредоточит свою работу на обеспечении комфортной жизни горожан – организации уборки города, ремонте дорог, вывозе мусора, качественном предоставленим коммунальных услуг.

“Я буду заниматься именно этим, я это умею, я знаю, как это сделать, и это сделаю – правда все же победит”, - сказал он.

Д.ДЕМЧИШИН призвал жителей Ирпеня прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

По словам кандидата в мэры Ирпеня, ему угрожали неизвестные новой волной компромата, если он продолжит предвыборную кампанию. “Я в любом случае не сниму свою кандидатуру, как бы этого не хотелось кому-то”, - заверил Д.ДЕМЧИШИН.

Присутствовавшие на пресс-конференцииэкспертывыразили убеждение, что Ирпень является идеальной площадкой для различных политических сил для обкатки технологий, которые будут применены в случае проведения досрочных парламентских выборов. Они продемонстрировали листовки с лживой информацией о Д.ДЕМЧИШИНЕ, цель которых - его дискредитировать.

Выборы городского председателя г. Ирпеня запланированы на 17 июня.