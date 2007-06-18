Областями предложены 100 объектов, которые будут претендовать на звание “7 чудес Украины”

Областные оргкомитеты и общественные организации предложили на рассмотрение 100 объектов для участия в акции “7 чудес Украины”.

Об этом сообщил председатель оргкомитета Общенациональной акции «7 чудес Украины» Николай ТОМЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что каждой области предлагалось определить три объекта, но некоторые предлагали семь, и все они были включены в список номинантов. Кроме того, члены оргкомитета добавили в список номинантов еще шесть объектов, которые не были включены областями, но являются известными и имеют историческую ценность.

Н.ТОМЕНКО отметил, что до 7 июля будет определен 21 объект, который будет претендовать на номинации 7 чудес Украины. Объекты будут выбирать представители 27 областных организационных комитетов, члены общенационального оргкомитета и около 100 экспертов в отрасли туризма, истории и архитектуры. Перечень этих объектов будет объявлен на праздник Ивана Купала во время «ЭтноЛета» в Уманском дендропарке «Софиевка» Черкасской области.

Потом эти номинанты на звание 7 чудес Украины будут вынесены на экспертное и общественное обсуждение, и 21 августа в Киеве будут объявлены 7 чудес Украины.

Что касается определения семи чудес Украины, то, по словам Н.ТОМЕНКО, на сегодняшний день идет поиск “формулы привлечения людей” - Интернет-опрос, а также организаторы думают над SMS-опросом. “Один из вариантов был такой: голос экспертов, Интернет и SMS являются равновеликим, и тогда сумма показателей этих трех дает нам возможность вывести 7 из 21”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Однако на сегодня еще не принято решение относительно SMS-опроса.

Н.ТОМЕНКО отметил, что планируется выдать максимально большое количество CD-дисков, путеводителей и другой печатной продукции на разных языках, в которых будут представлены, кроме избранных 7 чудес Украины, также и достопримечательности из списка из 21 объекта. По его убеждению, это позволит Украине существенно увеличить внутренний туризм и несколько откорректировать туристические потоки - скажем, кроме Карпат, Крыма и Киева, открыть для иностранных туристов другие интересны уголки нашей страны.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в этот проект не привлекались бюджетные средства и средства политических партий. По его словам, проект осуществляется за счет “творческих людей, которые хотели бы приложить свои усилия и интеллект для раскручивания одного имени, которое называется Украина”.

В свою очередь генеральный директор телеканала ICTV Александр БОГУЦКИЙ сообщил, что на канале ICTV стартует рекламная кампания "Найди 7 чудес Украины".

По его словам, телеканал готов передать этот видеоролик другим заинтересованным телеканалам. Кроме того, ICTV подготовит сюжеты о 21 объекте-номинанте.