Компания «Этьен-вест» намерена достроить жилой комплекс «Днепровские башни» на Троещине до конца 2008 года

Компания-застройщик «Этьен-вест» намерена завершить строительство жилого комплекса из шести 34-этажных домов «Днепровские башни» на Троещине по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины до конца 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор ООО «Этьен-вест» Федор ГОРШКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, для завершения первой очереди строительства компания располагает средствами в размере 170 млн. грн., привлечение которых стало возможным благодаря приходу в ООО два месяца назад новых учредителей.

Как сообщил Ф.ГОРШКОВСКИЙ, компания выплатила 3,5 млн. грн. подрядчикам за ранее выполненные работы, 2,5 млн. грн. - аванса. Каждый месяц планируется осваивать 7-8 млн. грн. Всего до конца текущего года компания намерена освоить 30 млн. грн. на достройку пятого и шестого домов.

По словам гендиректора компании, застройщик намерен сдать в эксплуатацию пятый и шестой корпусы комплекса в декабре 2007 года, третий и четвертый корпусы - в июне 2008 года, первый и второй - в ноябре 2008 года.

Кроме того, еще 130 млн. грн. компания планирует вложить в строительство второй очереди комплекса, которая состоит из торгово-развлекательного центра общей площадью 51 тыс. кв. м, инфраструктуры, паркингов и дороги второго уровня (капвей), соединяющей комплекс с планируемой станцией метро в микрорайоне «Радужный».

«Финансирование объекта будет осуществляться в полной мере. Денег на строительство достаточно», - сказал Ф.ГОРШКОВСКИЙ.

В свою очередь директор по строительству ООО «Этьен-вест» Александр ЛЕВИЦКИЙ сообщил, что 50% жилых площадей комплекса (около 400 квартир) принадлежит ГУ внутренних войск МВД, которое полностью профинансировало строительство за счет средств госбюджета. Из общей жилой площади комплекса 26 тыс. кв. м было реализовано предыдущими застройщиками. Нереализованными остались около 25% жилых площадей (11 тыс. кв. м жилья) и более 9 тыс. кв. м нежилых помещений (офисы, торговые помещения), а также паркинги площадью 15 тыс. кв. м, интерес к которым проявляет соинвестор строительства.

Он также опроверг слухи о неудовлетворительном техническом состоянии комплекса и сообщил, что техническая экспертиза подтверждает соответствие технического состояния нормам, заметив, что вместе с представителем заказчика лично несет пожизненную ответственность за качество строительства.

Как отметил начальник Управления расквартирования и капстроительства ГУВВ МВД Украины Станислав ПИЛЕЦКИЙ, он возглавляет группу из строителей, юристов и финансистов при ГУВВ, которая будет контролировать строительство и защищать права частных инвесторов. Совместно с Ассоциацией частных инвесторов управление создало реестр реализованного жилья, а также реестр заключенных договоров.

Он также сообщил, что подрядчик строительства - компания «Алес-Буд», которая на 10 млн. грн. недофинансировала строительство, должна будет за полгода выполнить работы на эту сумму.

Справка УНИАН. В 1999 г. было начато строительство жилищного комплекса «Днепровские башни», расположенного по пр. Генерала Ватутина, 9, по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины. Общая площадь комплекса составляет около 74 тыс. кв. м. В 2003 г. финансирование объекта было приостановлено. Общий объем финансирования ГУВВ МВД в строительство комплекса составил 127,86 млн. грн. при 50% готовности объекта. 450 военнослужащим должно было быть передано 37 тыс. кв. м площадей. В строительство комплекса вложили средства около 300 частных инвесторов.

Функция заказчика строительства была передана концерну «Укриндустрия», который привлек в качестве генподрядчика строительную компанию «УкрАзиаБуд». В марте 2006 года, после того, как у «УкрАзияБуд» начались финансовые затруднения (сейчас компания объявлена банкротом), ГУВВ МВД передало функции застройщика ООО «Этьен-вест», который заключил договор генподряда с ООО «Чистая вода М». Субподрядчиками строительства выступают «Алес-Буд», «Черкассыжелезобетонбуд» и другие компании.

Сдача в эксплуатацию всего комплекса планировалась во втором квартале 2005 г. Строительство комплекса было приостановлено в 2005 году.

На данный момент степень готовности комплекса составляет 60%.