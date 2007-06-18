Решения ВР являются неправомочными после сложения полномочий свыше 150 народными депутатами – Онищук

Решения Верховной Рады Украины V созыва являются неправомочными после сложения полномочий свыше 150 народными депутатами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины V созыва Николай ОНИЩУК.

Он отметил, что с 15 июня, когда в парламенте было объявлено, что свыше 150 народных депутатов сложили свои полномочия, ВР не имеет может проводить пленарные заседания, то есть является неправомочной. Н.ОНИЩУК объяснил, что принятые народными депутатами от коалиции любые решения являются неправомочными. “Действующее законодательство не уполномочивает собрания народных депутатов принимать решения, влекущие за собой правовые последствия”, - сказал Н.ОНИЩУК.

“какая бы фамилия не была названа сегодня в качестве кандидата на какую-то должность в парламенте – это не несет никакой правой нагрузки, кроме публичной информации, которая распространяется из собрания народных депутатов”, - добавил Н.ОНИЩУК.

Он напомнил, что 16 июня Киевский апелляционный административный суд отказал Партии промышленников и предпринимателей Украины в рассмотрении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда, что означает признание законным «обнуление списков» съездом блока «Наша Украина».

«Это значит, что указ Президента о назначении досрочных выборов на 30 сентября получил дополнительные юридические подтверждения относительно неправомочности ВР, поскольку сейчас стало окончательно известно, что не существует возможности обновить конституционный состав парламента, по крайней мере за счет кандидатов в народные депутаты от ПППУ», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он убежден, что в ситуации, свыше 151 народного депутата сложили свои полномочия, ВР должна прекратить свою деятельность в пленарном режиме. По словам Н.ОНИЩУКА, сейчас необходимо провести досрочные парламентские выборы, и таким способом возобносить конституционность парламента.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийные съезды блока “Наша Украина” и Блока Юлии Тимошенко приняли решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, избранных от этих блоков.

15 июня в ВР были зачитаны последние 50 заявлений народных депутатов о выходе из фракций Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина». Таким образом, вместе с ранее объявленными в сессионном зале заявлениями, зачитано 155 заявлений народных депутатов о выходе из фракций, что влечет за собой сложение этими депутатами полномочий.

1 июня ПППУ заявила, что не собирается давать согласие „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и будет отстаивать свои интересы в суде.

Печерский райсуд Киева на жалобу ПППУ признал законным исключение из списка блока "Наша Украина" всех кандидатов в народные депутаты, которые не были избраны по результатам выборов в марте 2006 года.

В субботу, 16 июня, Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Печерского суда и отказал ПППУ в рассмотрении апелляционной жалобы