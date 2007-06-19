Современные миграционные тенденции в Украине

Седеркопингский процесс / Процесс приграничного сотрудничества направленный на обмен опытом между странами, которые недавно присоединились к ЕС, и Украиной, Беларусью и Молдовой в приведении законодательства и практик этих стран в области миграции и убежища в соответствии с международными и европейскими стандартами ( www.soderkoping.org.ua )

На пресс-конференции будут представлены последние мероприятия, проведенные в рамках процесса, в частности семинар на тему „Трудовая миграция и денежные переводы мигрантов”, презентация исследования „Миграционные тенденции в 2004-2006 гг. в Украине, Беларуси, Молдове и странах, которые недавно присоединились к ЕС”. В пресс-конференции примут участие Глава Миссии МОМ в Украине Джефри Лабовиц, старший советник по правовым вопросам Регионального Представительства УВКБ ООН в Украине, Беларуси и Молдове Роланд Вей, атташе Представительства Европейской Комиссии в Украине и Беларуси Бернард Богеспергер, секретарь по политическим вопросам Посольства Швеции в Украине Бйорн Фагерберг, старший эксперт по программе Секретариата Седеркопингского процесса Илмарс Межс.

Для более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь к Елене Горовой, советника по внешним отношениям Секретариата Седеркопингского процесса, по тел. 254-53-46, электронная почта gorova@unhcr.org или УНИАН.