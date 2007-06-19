Украинский автогонщик Круглик стал победителем 24-часовой марафонской гонки «Nordschleife» в Германии

Украинский автогонщик Андрей КРУГЛИК в составе интернациональной команды TLM на автомобиле Ford Fiesta стал победителем 24-часовой марафонской гонки в Нюрбургринге (Германия) «Nordschleife» («Северная петля»).

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН сам А.КРУГЛИК его команда одержала победу в классе SP2 – спортивные автомобили с рабочим объемом двигателя до 1,6 тис куб. см.

При этом он сообщил, что команда заняла 61-е место в абсолютном зачете.

А.КРУГЛИК сообщил, что соревнование проходило в очень сложных погодных условиях, поэтому из 220 стартовавших автомобилей до финиша из-за технических проблем не смогли доехать 62 автомобиля.

«Это очень большая победа. Наша команда очень довольна», - сказал А.КРУГЛИК.

По его словам экипаж состоит из 4 человек, каждый гонщик управляет автомобилем на протяжении 2 часов, после чего на протяжении 6 часов отдыхает и снова садится за руль.

Соревнование проходило 9-10 июня.

Гонка «24 часа Нюрбургринга» проводятся с 1970 года и входит в четверку самых престижных и знаменитых марафонских гонок мира. Этот марафон считается самым сложным из всех аналогичных гонок, поскольку проходит на совершенно неповторимой трассе – длина кольца 20 км, полтори сотни поворотов самой непредсказуемой конфигурации, перепад высот на спусках 300 м.