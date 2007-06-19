Представители общины Харькова инициируют городской референдум по передаче в концессию 5 коммунальных предприятий

Представители городской общины Харькова инициируют референдум по передаче в концессию 5 коммунальных предприятий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал лидер Харьковской областной общественной организации “Харьковчанин” Владислав ПРОТАС.

Он отметил, что решение Харьковского горсовета передать в концессию коммунальные предприятия КП “Вода”, КП “Харьковские тепловые сети”, КП “Коммуночиствод”, КП “Горэлектротранс” и КП “Международный аэропорт “Харьков” угрожает безопасности города, приведет к очередному повышению коммунальных тарифов и препятствует созданию рынка жилищно-коммунальных услуг.

В связи с чем большое количество представителей общины Харькова начали подготовку к проведению городского референдума по этому вопросу. Однако, по словам В.ПРОТАСА, городские власти немотивированно отказалась зарегистрировать инициативные группы по проведению референдума, при этом ответ инициаторам предоставил не городской председатель, а приближенные к нему лица. В.ПРОТАС сказал, что уже 2,5 месяца длится судебная волокита на по этому вопросу, он обвинил городские власти в блокировании и искусственном затягивании этого процесса.

В.ПРОТАС также сообщил, что 36 тыс. жителей Харькова обратились к организации “Харьковчанин” с целью противодействовать концессии, продемонстрировав письма с подписями на пресс-конференции. Теперь эти подписи должны передать Президенту, премьер-министру и генеральному прокурору с просьбой дать политико-правовую оценку действиям городского совета Харькова и предотвратить ущемление прав территориальной общины в реализации местного самоуправления.