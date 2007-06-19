В Украине впервые за годы независимости отмечается прирост населения за счет миграционного обмена - МОМ

В Украине впервые после обретения независимости в 2006 году отмечается прирост населения за счет миграционного обмена как со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН сотрудник проекта “Седеркопингский процесс” Международной организации миграции Илмарс МЕЗС, ссылаясь на исследование “Миграционные тенденции 2004-2006 в странах Седеркопингского процесса”.

“Таким образом, Украина постепенно превращается из страны происхождения мигрантов на страну назначения мигрантов”, - отметил он.

В тоже время И.МЕЗС допустил, что миграционный баланс, возможно, снова станет негативным, если граждане Украины получат возможность беспрепятственно перемещаться в страны ЕС.

“Все новые страны ЕС, за исключением Румынии, ощущают серьезный отток своих граждан, которые едут в поисках работы в страны с большим уровнем дохода, особенно в Великобританию и Ирландию. В свою очередь, эти освободившиеся рабочие места в новых странах ЕС постепенно заполняют граждане Украины, Молдовы и России, а также стран бывшего СССР”, - сказал он.

И.МЕЗС прогнозирует, что через 5-10 лет, когда все больше украинцев уедут на поиск работы в страны ЕС, в Украину приедет больше граждан из бедных стран бывшего СССР, а также Индии и Вьетнама.

Контингент иностранцев, состоявших на учете МВД Украины в 2006 году, формировался преимущественно за счет лиц, прибывших из Российской Федерации (92 тыс. 171 чел.), Молдовы (12. тыс. 15 чел.), Узбекистана (11 тыс. 125 чел.), Азербайджана (10 тыс. 32 чел), Армении (8 тыс. 332 чел.), Грузии (8 тыс. 310 чел.) Среди граждан других стран, проживавших на законных основаниях в Украине, в 2006 году преобладали лица, прибывшие из Китая, Беларуси,Турции, Казахзстана, Сирии, Иордании, Индии.

И.МЕЗС отметил, что согласно исследованию, общее количество иностранцев, которые пересекают украинскую границу, составляет 40 млн. в год, но каждый год приблизительно на 1 млн. людей больше въезжают в Украину, чем выезжают из страны. Самая высокая концентрация выявленных нелегальных мигрантов на границе Украины со Словакией, в меньшей мере - с Польшей, и самая низкая - на границе с Румынией.

Как отметил представитель Европейской комиссии в Украине и Беларуси Бернард БОГЕСПЕРГЕР, сотрудничество стран в сфере миграционной политики может быть успешным только в том случае, когда все государства-участники Седеркопингского процесса работают вместе, так как ни одна страна самостоятельно не сможет разрешить эти проблемы. “Украина не может оставаться в стороне от этого процесса, так как самые последние договоренности Украины с ЕС о статусе соседа, а также расположение Украины, а именно через Украину проходят серьезные миграционные потоки, делает особенно важным сотрудничество в этой сфере”, - считает он.

По мнению представителя Еврокомиссии, это еще одна сфера, в которой Украине необходимо приближаться к стандартам ЕС.

“Все приходят к пониманию того, что легальная миграция полезна и необходима, т.к. именно она несет экономическое процветание. Поэтому ЕС видит особую важность в Седеркопингском процессе, так как именно он призван решать наболевшие проблемы”, - сказал он.

Седеркопингский процесс который объединяет 10 стран, в частности Украину, Беарусь, Молдову, Венгрию, Латвию, Польшу, призван урегулировать вопросы приграничного сотрудничества, миграции, предоставления убежища вдоль всей внешней границы ЕС.