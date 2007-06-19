Терехин заявляет, что при возможном подорожании пшеницы прошлого урожая на 6-7% цена на хлеб в ряде регионов выросла на 25%

Народный депутат V созыва, представитель БЮТ Сергей ТЕРЕХИН заявляет, что, несмотря на то, что пшеница прошлого урожая должна подорожать максимум на 6-7%, в некоторых регионах цена на хлеб увеличилась на 20-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТЕРЕХИН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В свою очередь депутат V созыва Юрий ТРЫНДЮК, добавил, что среди составляющих цены на хлеб, кроме подорожания муки и зерна, есть и другие факторы - увеличение цен на газ, дизельное топливо, нефтепродукты и др. «Считать, что виной только зерно или мука – это ошибочно, очень много составляющих», - сказал Ю.ТРЫНДЮК.

Среди причин сложившейся ситуации С.ТЕРЕХИН называет также то, что правительство не проводит интервенции на рынке зерна в чистом виде. По его словам, зерно из Госрезерва не выбрасывается на рынок в качестве интервенции, а перерабатывается на муку по договоренностям с определенными комбинатами. Затем мука реализуется в рознице. «Никакого влияния на оптовую цену зерна не происходит», - подчеркнул С.ТЕРЕХИН.

Также факторами, которые стали причиной сложившейся ситуации в АПК, С.ТЕРЕХИН называет то, что не создана Аграрная биржа Украины. Используя ее механизм, зерно из Госрезерва и Аграрного фонда должно было бы доходить до потребителя. Не создан также Фонд аграрных страховых субсидий и пр.

С.ТЕРЕХИН частично объясняет повышение цен на зерно и тем, что компании от введения квот на экспорт получили убытки и сейчас их компенсируют.

Напомним, 14 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинила правительство и монополистов в сговоре с целью повышения цен. По ее данным, уровень инфляции сегодня составляет 17%, наблюдается стремительное повышение цен на все продукты, в первую очередь, на хлеб, которое чувствует на себе каждый гражданин Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в БЮТ убеждены, что эта ситуация является результатом сговора правительства и монополистов, которые “кладут сверхдоходы себе в карман”.