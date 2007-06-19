Судей на админдолжности должен назначать Совет судей Украины, считает заместитель председателя этого учреждения

Судья Верховного Суда Украины, заместитель председателя Совета судей Украины Василий ГУМЕНЮК считает более логичным, чтобы назначение судей на административные должности проходило по решению Совета судей Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя решение Верховной Рады от 30 мая этого года, которым назначение судей на административные должности было передано к полномочиям Высшего совета юстиции. «Больше всего правовых оснований, логических оснований, чтобы это делал Совет судей Украины», - сказал В.ГУМЕНЮК. По его словам, сегодня «суды стали использовать политические партии, соревнуясь друг с другом. Политики стали прямо вмешиваться в деятельность судов». По мнению В.ГУМЕНЮКА, наблюдается наличие «очень многих желающих влиять на суд», что является недопустимым.

По его убеждению, вопреки существующему мнению, сегодня «судебная власть не узурпировала власть…». При этом он отметил, что ни одна из ветвей власти не может брать на себя абсолютные полномочия, а должна четко действовать только в раках, предусмотренных законом.

Продолжая свой комментарий относительно назначения судей Высшим советом юстиции, В.ГУМЕНЮК отметил, что с таким ходом событий можно было бы согласиться в том случае, если бы во ВСЮ количество судей было бы представлено 50% + 1 судья, однако сегодня количество судей во ВСЮ составляет лишь четверть, а поэтому говорить о беспристрастном решении относительно назначения того или другого судьи на административную должность нельзя.

В связи с этим он отметил, что при существующей системе представления судей Высшему совету юстиции у него “возникает очень большое сомнение относительно прозрачности назначения на должности».

В то же время, возвращаясь к теме назначения судей на административные должности Советом судей Украины, В.ГУМЕНЮК отметил, что этот вопрос должен быть принят Верховной Радой путем принятия соответствующего закона. Также В.ГУМЕНЮК сообщил, что 26 июня должен состояться съезд судей Украины, на котором среди других будет рассматриваться и вопрос о назначении судей.

В свою очередь, Председатель Правления Фонда содействия правосудию Екатерина ТАРАСОВА сообщила, что 16 июня состоялся сьезд Фонда, где было решено поддержать позицию Совета судей Украины в вопросе назначения судей на административные должности и признать недопустимым давление на судей. По ее мнению, позиция Высшего Совета Юстиции и Верховной Рады Украины является попыткой вмешательства в независимость правосудию ради политических целей и амбиций. Такие действия не совпадают с ни одним принципом независимости судей и обязательством Украины перед Советом Европы.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Верховная Рада приняла постановление «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей». Этим постановлением предусмотрено, что председатель суда, заместитель председателя суда (кроме председателя Верховного суда Украины и заместителей председателя ВСУ) назначаются на должность сроком на 5 лет из числа судей соответствующего суда и освобождаются от должности Высшим советом юстиции на основании рекомендации Совета судей Украины (относительно специализированных судов – соответствующего совета судей), председателя ВСУ (относительно специализированных судов – председателя соответствующего высшего специализированного суда) собрания судей соответствующих судов, члена ВСЮ.

В тот же день Печерский райсуд Киева приостановил действие этого постановления.