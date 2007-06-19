15 топ-менеджеров ТРК «Киев» написали заявления об увольнении, заявляет бывший руководитель телекомпании

Бывший руководитель телерадиокомпании «Киев» Дмитрий ХАРИТОНОВ заявляет, что 15 топ-менеджеров ТРК написали заявления об увольнении.

Об этом Д.ХАРИТОНОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы пришли на разрушенное коммунальное предприятие, провели его реструктуризацию, разработали новую сетку вещания, которую планировалось запустить в сентябре, провели переговоры с дистрибъютерами в России и в Украине, и нам был предложен хороший продукт за небольшие деньги. За последние три месяца канал вышел на 8-е место в Киеве», - сказал Д.ХАРИТОНОВ.

По его словам, соглашаясь на должность директора ТРК «Киев», он получил финансовые гарантии для привлечения известных ведущих и менеджеров на канал, гарантии невмешательства акционера в информационную политику, а также гарантии на единоличную кадровую политику. Однако гарантии не соблюдались.

Д.ХАРИТОНОВ заявил, что до его прихода на канал ТРК «Киев» была «изначально криминальным предприятием». По его словам, это выяснилось в результате аудита компании, который проводили специалисты из мэрии. «Отсутствовали документы на выход программ в эфир, а когда отсутствуют документы, невозможно отследить денежные потоки и авторские права. Рекламные расценки устанавливались на уровне, который ниже себестоимости. В эфир выходили 20-ти и 40-минутные программы без указания, что они размещаются на условиях рекламы – а, значит, без уплаты налога на рекламу. Телевизионная техника была не застрахована», - уточнил он.

По его словам, после этого аудита из мэрии поступило распоряжение уволить одного из руководителей канала Никиту БЕЛЬСКОГО, которого недавно по просьбе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО восстановили в должности президента ТРК.

«Мы нужны были ручные и управляемые. А когда мы говорили о перезагрузке канала с сентября, мне говорили: «Ты что? Какой сентябрь? Нас в сентябре здесь не будет». В телевидении так не играют. 2 июля все 15 менеджеров увольняются, а все попытки избежать громкого скандала провалятся», - сказал Д.ХАРИТОНОВ.

Он также предположил, что в сентябре канал будет частным.

Д.ХАРИТОНОВ считает, что команда мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО пыталась использовать новый менеджмент канала для проведения оздоровления предприятия, чтобы в дальнейшем продать его инвестору.

Вместе с тем экс-руководитель канала не исключил, что приватизация может затянуться из-за судебных исков.

Д.ХАРИТОНОВ также считает, что любой будущий владелец канала несколько лет спустя может стать заложником деятельности предыдущего руководства ТРК. «Штрафные санкции за нарушение авторского права только за 2006 год составили 1 миллион долларов. Фильмы с известными актерами транслировались на весь мир без защитного кода», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 14 июня 2007 года принял решение о создании медиа-холдинга коммунальных средств массовой информации. Согласно решению, планируется реорганизовать коммунальные предприятия «Редакция газеты «Хрещатик», «Редакция газеты «Вечірній Київ», Редакция газеты «Украинская столица», «Телерадиокомпания «Київ», «Радиостанция «Голос Києва» путем слияния в закрытое акционерное общество «Киевский медиа-холдинг». Планируется, что 51% акций холдинга будет принадлежать территориальной общине Киева, а остальные 49% будет отдано инвесторам, которые будут отобраны на конкурсных условиях. Решение принято с целью повысить эффективность использования средств городского бюджета.

16 июня Киевская городская государственная администрация приняла решения о смене руководителей ряда коммунальных средств массовой информации. В частности, Дмитрий ДЖАНГИРОВ, который был редактором газеты «Хрещатик», назначен исполняющим обязанности директора ТРК «Киев». Д.ХАРИТОНОВ, который исполнял обязанности директора ТРК «Киев», написал заявление об увольнении.

Руководителем телеканала «Киев» Д.ХАРИТОНОВ был назначен в марте этого года. До этого времени и.о. директора ТРК «Киев» был Никита БЕЛЬСКИЙ, которому предложили пост президента канала.