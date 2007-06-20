Трудовой коллектив «Укртелефильма» заявляет о рейдерстве со стороны Госкомтелерадио

Трудовой коллектив «Укртелефильма» заявляет о рейдерство со стороны служащих Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители трудового коллектива “Укртелефильма” – генеральный директор студии “Укртелефильм” Олег БИЙМА, адвокат студии Олег БЕРЕЗЮК и заместитель гендиректора, член Совета трудового коллектива студии “Укртелефильм” Руслан СМАКОВ.

Согласно информации Р.СМАКОВА, Госкомтелерадио уже 8 месяцев ведет войну “без правил” со своими подчиненными. “Причина этого - земельный участок площадью около 3 га, на котором расположена студия “Укртелефильм”. Другая причина - финансовые активы студии”, - сказал он.

Заместитель гендиректора объяснил, что “Укртелефильм” выступил заказчиком строительства жилищно-офисного комплекса на улице Туманяна, 15 (земельный участок, прилегающий к студии), вложив деньги в строительство этого комплекса. “Мы получаем значительную прибыль сегодня, которая исчисляется в 65 млн. грн. Собираемся эти деньги направить на развитие производства телевизионных фильмов”, - проинформировал Р.СМАКОВ.

В то же время, по его словам, назначенный в сентябре прошлого года председатель Госкомитета телевидения и радиовещания “медиамагнат, владелец канала НТН, “регионал” Эдуард ПРУТНИК с первых дней работы на этом посту пытается изменить местонахождение “Укртелефильма”.

Р.СМАКОВ сообщил, что после того, как директор студии О.БИЙМА вместе с трудовым коллективом выступили против переселения студии, “неуступчивый директор” был обвинен в “колоссальных злоупотреблениях”, которые якобы имели место на студии, и освобожден от должности. Кроме того, Э.ПРУТНИК обратился в Генпрокуратуру об открытии уголовного дела о деятельности О.БИЙМЫ. Однако в судебных инстанциях было принято постановление отказать в возбуждении уголовного дела, отметил он.

В то же время, по словам Р.СМАКОВА, для достижения своей цели Э.ПРУТНИК издает ряд приказов. В частности, имея целью “ликвидировать “Укртелефильм” путем банкротства”, принимает решение о его слиянии с убыточным предприятием “Фотон”, которое в настоящее время ничего не производит. Вторым приказом председатель Госкомитета освобождает О.БИЙМУ от занимаемой должности, причем в тот момент, когда “он фактически лежит на операционном столе”. Иск же О.БИЙМЫ в Шевченковский суд с просьбой отменить “незаконный” приказ о его освобождении уже 5 месяцев не рассматривается по причинам неявки представителей Госкомитета на судебное заседание. При этом Р.СМАКОВ подчеркнул, что среди фамилий работников Гостелерадио был обнаружен однофамилец судьи, который ведет дело О.БИЙМЫ.

Третьим приказом был назначен на период реорганизации студии и.о. гендиректора Игорь КОШАРА.

Когда трудовой коллектив заявил, что не воспринимает эти приказы, по словам Р.СМАКОВА, Госкомитет пообещал “много крови”. В частности, по его информации, начали “фабриковаться” уголовные дела, одно из которых относительно “украденной” печати “Укртелефильма”, которые были закрыты Киевской прокуратурой.

Кроме того, как сообщил Р.СМАКОВ, “была “героическая борьба” с дверями гендиректора с помощью лома и болгарки, были “маски-шоу” с применением работников охранного агентства и попыткой захватить помещение студии, были приглашения прийти “на стрелку”, был накануне одного из судебных исков отказ тормозов в автомобиле одного из заместителей гендиретора студии и одновременно выведен из строя ручник и т.д.”

В то же время, подчеркнул он, 1 июня с.г. в “Урядовому кур’єрі” была опубликована недостоверная информация о потере печати студии. 7 июня вышло опровержение этой информации. Однако И.КОШАРА получил дубликат печати студии “Укртелефильм”.

“Благодаря мошенничеству КОШАРА изготовил дубликат печати и фактически на бумагах ликвидировал студию 18 числа с.г. Уже было сообщение государственного регистратора, что студия перестала существовать”, - сообщил Р.СМАКОВ.

Адвокат студии отметил, что “юридической проблемы” у “Укртелефильма” не существует. “Проблема заключается в одном – Олег БИЙМА и его трудовой коллектив организовали должным образом работу на своем предприятии, построили дом абсолютно законно. Мы проанализировали все юридические документы, и оснований утверждать, что там было хоть какое-то малейшее нарушение нет. Пришло новое руководство Гостелерадио, и оно, я так понимаю, хочет принять участие в распределении квартир, которые находятся в этом доме”, - сказал О.БЕРЕЗЮК.

О.БИЙМА сообщил, что в 2000 г., когда он возглавил студию, она фактически была признана банкротом с большими долгами. Но, несмотря на это, за 6 лет было сделано около 300 телевизионных фильмов, на базе студии "практически на энтузиазме и без государственной поддержки” был основан украинский канал “Культура”. По его информации, в 2006 г. студия вышла на хорошие финансовые и творческие показатели. “И строительство отмеченного дома было с целью вложения вырученных средств в реформирование студии”, - отметил он.

“Мы обжалуем законность освобождения О.БИЙМЫ с занимаемой должности, а поскольку он незаконно освобожден, то все остальные документы и распоряжения, которые были подписаны его преемником, будут незаконными”, - отметил адвокат, комментируя дальнейшие действия о сохранении “Укртелефильма”.