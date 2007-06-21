Компания DiaWest до конца года планирует открыть магазины во всех регионах Украины, доведя их количество до 80
До конца 2007 года компания DiaWest планирует иметь магазины во всех регионах Украины, доведя их количество до 80. Об этом сообщил председатель правления АО «DiaWest - Комп’ютерний світ» Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
До конца 2007 года компания DiaWest планирует иметь магазины во всех регионах Украины, доведя их количество до 80. Об этом сообщил председатель правления АО «DiaWest - Комп’ютерний світ» Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодня сеть магазинов «Комп’ютерний світ» покрывает все регионы Украины, кроме Одесской, Винницкой и Харьковской областей. А.БАЛЮК отметил, что уже в ближайшее время будет открыт магазин в Одессе, а до конца года сеть магазинов будет присутствовать во всех регионах, именно - в 55 городах Украины. В данный момент работает 63 салона-магазина «Комп’ютерний світ» в 45 городах.
Кроме того, по словам А.БАЛЮКА, теперь компания ориентируется на открытие магазинов с торговой площадью 100-150 кв. м. Это связано с тем, что существенно расширяется продуктовый ряд.
В пресс-релизе компании отмечается, что в 2007 году DiaWest планирует увеличить объем продаж на 32% - до 350 млн. грн.
Справка УНИАН. Компания DіaWest - одно из наиболее известных украинских предприятий в области компьютерных технологий.
Главные направления работы компании: розничная торговля компьютерной и офисной техникой; производство компьютерных систем - от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных специализированных серверов; разработка и внедрение комплексных решений для предприятий на базе «1С: Предприятие»; предоставление широкого спектра интернет-услуг.