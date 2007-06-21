Жители Русановских садов отказываются от компенсации за изъятие земельных участков для строительства Подольского моста

Владельцы участков на Русановском массиве отказываются от компенсации, предлагаемой Киевсоветом за изъятие земли для строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила член правления Объединения садовых товариществ «Русановский массив» Наталия ДОЦЕНКО.

По ее словам, решение об отказе от компенсации было принято 17 июня на общем собрании жителей Русановских садов, участки которых подпадают под строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Н.ДОЦЕНКО сообщила, что из 198 зарегистрированных на собрании 196 проголосовали за то, чтобы не давать согласия на изъятие земельных участков (2 – воздержались). При этом она подчеркнула, что на собрании единогласно было принято решение предпринимать все возможное в рамках законодательства меры для недопущения строительства моста через территорию Русановских садов.

Член правления ОСТ «Русановский массив» подчеркнула, что участники собрания выступают за строительство моста в соответствии с альтернативным проектом, предполагающим его воздвижение в обход Русановских садов.

Согласно решению Киевсовета от 16.12.2005 № 607/3068, предоставленному журналистам на пресс-конференции, городская администрация предлагает следующие варианты компенсации: предоставление земельных участков и строительство садовых домов и других сооружений «под ключ»; предоставление участка с исполненной инженерной работой и выплата денежной компенсации, либо полная денежная компенсация. При этом предоставляемый участок будет равноценным по площади - до 1000 кв. м (для многодетных семей возможно увеличение до 1200 кв.м).

Как сообщал УНИАН, по словам начальника Коммунальной корпорации «Киевавтодор» Владимира ЖУКОВА, владельцам предлагаются земельные участки в с. Быковня, или квартиры в Киеве, или денежная компенсация. «115 из 286 жителей Русановских садов уже согласились на компенсацию», - сказал В.ЖУКОВ в начале июня.

Справка УНИАН. На Трухановом острове в Киеве весной 2004 года началось строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена. Мост соединит район северного Левобережья с Центральной планировочной зоной Киева на правом берегу Днепра. Трасса берет начало на перекрестке улиц Набережно-Луговая и Межигорская, пересекает Гавань, проходит по Рыбальскому острову, пересекает Днепр, Труханов остров, реку Десенку, урочище Горбачиха, Русановские сады и заканчивается на бульваре Перова. Длина мостового перехода - 7,1 км, 2 пути метрополитена внизу, 6 полос автотранспорта сверху.

На территории Труханового острова планируется создать общегородской парк развлечений, культуры и отдыха площадью 500 га, рассчитанный на максимальное разовое количество посетителей в 150 тыс. человек.

Уже в 2005 году планировалось освоить 2 млрд. грн., что дало бы возможность в 2007-2008 гг. ввести в эксплуатацию автомобильную часть мостового перехода. В то же время, из-за проблемы с отселением жителей 300 дачных домов, которые попали в зону строительства мостового перехода, темпы его строительства несколько снизились.

В 2007 г. на строительство Подольско-Воскресенского моста Киевская городская государственная администрация выделила 840 млн. грн.