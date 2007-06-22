С 24 по 26 июля 2007 года в канун Международного дня молодежи в городе Черкассы состоится Форум лидеров зеленых молодежных организаций Украины. В Форуме примут участие представители 15 областей страны.

Целью этого молодежного слета является обсуждение состояния региональной молодежной политики, ее эффективности и участия в ней молодежных организаций. На повестку дня также вынесены вопросы развития зеленых молодежных организаций, мотивация активистов и перспективы деятельности МОО.

Форум посетят: Глава Партии Зеленых Украины Владимир Костерин, представители Партии Зеленых Украины и администрации города Черкассы - Дзюба Андрей Николаевич, депутат облсовета, Глава комисии по вопросам экологии.

В ходе проведения Форума запланированы тренинги, лекции, игры для работы по следующим темам: молодежная организация и направления ее работы – экологическая, общественная, международная. Организаторы Форума включили в программу посещение могилы Тараса Шевченка в Каневе, чтоб почтить память великого писателя и духовного наставника Украины. Заключением Форума будет проведение акции в центре города Черкассы с привлечением юных активистов и соратников зеленого экологического движения.

Контактные лица: Луговик Сергей (8-067-402-79-66)

Фомина Ольга (8-097-548-12-05)