В Украинской ассоциации издателей обеспокоены отношением власти Киева к издательствам и книжным магазинам

В Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей обеспокоены отношением власти Киева к существованию издательств и книжных магазинов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент этой Ассоциации Александр АФОНИН.

Так, в частности, он отметил, что уже в этом году могут лишиться своих помещений и оказаться на улице и, соответственно, прекратить существование около десяти издательств и книжного магазина.

По словам А.АФОНИНА, причина этого – отсутствие прозрачных действий столичной власти в вопросах проведения тендеров на продление аренды помещений, где годами находились книжные учреждения.

Руководитель Ассоциации считает, что в столице происходит захват этих помещений. «Сегодня “временщики при власти” продают то, что им никогда не принадлежало, что принадлежит общине Киева», - заявил он, добавив при этом, что то культурное наследие, которое есть сегодня в Киеве, принадлежит не нынешнему поколению, а будущему.

По убеждению А.АФОНИНА, все, что сегодня происходит в Киеве вокруг помещений издательств и книжных магазинов, является «свидетельством чрезвычайно низкой культуры нашей власти независимо от уровня».

В то же время он выразил сожаление, что такое отношение к издательствам и книжным магазинам наблюдается везде по Украине. По словам А.АФОНИНА, за последние годы, несмотря на громкие лозунги и программы по возрождению украинской книги, фактически не сделан ни один шаг для расширения книжной инфраструктуры.

В контексте сказанного А.АФОНИН добавил, что сегодня в Украине отсутствует кредитование книжной отрасли, отсутствует анализ книжного рынка по жанрам, нет стратегического плана развития книжной отрасли. Он отметил, что представителям украинской власти нужно выяснить для себя, что книга не может выступать заложником или разменной монетой тех или иных политических ситуаций, «она должна развиваться и служить обществу».

Продолжая тему помещений столичных издательств, А.АФОНИН привел в качестве примера ситуацию, в которой оказалась издательская организация ЗАО «Алатон», которая создает и издает учебники и пособия для школьников и педагогов в области здоровья и безопасности жизнедеятельности.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции генеральный директор этого издательства Владимир ПОНОМАРЕНКО сообщил, что в январе этого года закончился срок действия очередного договора аренды помещения, где располагается «Алатон» уже на протяжении 12 лет (Ярославов Вал, 14-Г). По словам В.ПОНОМАРЕНКО, издательство, согласно предусмотренной законом процедуре, уведомило Шевченковскую райгосадминистрацию Киева о намерении продлить аренду, а вместо согласия на это «Алатон» получил от арендодателя сообщение о прекращении действия договора и требование освободить помещение.

Как отметил гендиректор «Алатона», последующие обращения в Шевченковский райсовет по поводу того, что предприятие имеет преимущественное право перед другими лицами на продление договора аренды, ситуацию не изменили. Вместо этого, по его словам, конкурс, который состоялся по поводу аренды помещения, проходил в закрытом режиме, более того, представители «Алатона» не были приглашены на него и, соответственно, не могли оперативно реагировать на предложения своих конкурентов. В результате этого победителем конкурса стало ООО «Мир книг».

При этом В.ПОНОМАРЕНКО выразил сомнение относительно дальнейшего использования этого помещения как издательства, поскольку указанное общество в государственном реестре и ни в одном справочнике как книгоиздатель не значится.

Однако, добавил он, по этим реквизитам сотрудники «Алатона» нашли в Интернете данные, что предприятие “Мир книг” занимается приватизацией помещения по адресу: Киев, ул. Жилянская, 148. То есть, убежден гендиректор издательства “Алатон”, есть все признаки, что эта компания специализируется на «выигрыше» конкурсов по аренде помещений с целью последующей их приватизации.

«Все это, по нашему мнению, несет угрозу национальной безопасности и развитию правового государства, поскольку нет реальной поддержки отечественного книгоиздания, что может стать следствием срыва выполнения госзаказов на обеспечение школ учебниками в 2007 году и, фактически, направлено на уничтожение субъекта издательского дела национального уровня», - сказал В.ПОНОМАРЕНКО.