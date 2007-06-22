Европарламент в начале июля рассмотрит доклад Комитета по иностранным делам относительно перспектив членства Украины в ЕС

В начале июля Европейский парламент рассмотрит доклад Комитета по иностранным делам относительно перспектив членства Украины в ЕС.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН член Европарламента Михал КАМИНСКИЙ.

Он сообщил, что 5 июня Комитет по иностранным делам Европейского парламента утвердил подготовленную депутатом Европарламента от фракции “Союз за Европу наций” М.КАМИНСКИМ доклад с рекомендациями для Совета ЕС, в котором подчеркивается осознание Европарламентом важности предоставления Украине соответствующего сигнала относительно перспектив ее членства в ЕС для сохранения поддержки украинской общественностью курса реформ в Украине.

“Это первый официальный документ ЕП и первый официальный документ ЕС, в котором речь идет о членстве Украины в ЕС”, - сказал М.КАМИНСКИЙ.

Он выразил надежду, что на пленарном заседании Европарламента в начале июля доклад будет одобрен и будет принято соответствующее решение.

“Если этот документ будет принят, это будет означать, что впервые официально ЕС заявляет, что есть возможность членства Украины в ЕС”, - добавил депутат Европарламента.

Он отметил, что, как политик и депутат Европарламента, всегда считал неправильным и некорректным со стороны ЕС, что он открывает двери для Болгарии, Румынии и Турции, но никто не говорит о членстве самой большой европейской страны, которой является Украина.

М.КАМИНСКИЙ сообщил, что и Президент и премьер-министр Украины способствовали продвижению интересов Украины на пути к ЕС. “И со стороны Секретариата Президента, и со стороны правительства мы всегда получали поддержку для нашей работы как друзья Украины в Европарламенте”, - добавил он.

В то же время М.КАМИНСКИЙ отметил, что никто сегодня не может назвать дату вступления Украины в ЕС. “Я думаю, что на сегодня было бы неразумно говорить о дате, поскольку есть много политиков в Западной Европе, которые побаиваются даже говорить о членстве Украины в ЕС. Если мы сегодня будем определять дату, они никогда не согласятся, чтобы вообще начать разговоры об этом”, - сказал М.КАМИНСКИЙ, добавив, что на сегодня главное “открыть процесс” и сделать первый шаг. По его личному убеждению, оптимистичный прогноз относительно членства Украины - это 5 лет.

По словам депутата Европарламента, на сегодня никто в Украине не может сказать, что Запад закрывает двери для Украины. Он также отметил, что есть много депутатов Европейского парламента, которые считают своей моральной обязанностью работать над вступлением Украины в ЕС.

М.КАМИНСКИЙ также отметил, что политический кризис в Украине не помог продвижению Украины на пути к ЕС. В то же время он считает, что то, что происходит в Украине это “нормальная демократия”. “Многие европейские страны также проходили через политические кризисы, но никто не говорил, что это влияет на процесс европейской интеграции”, -добавил депутат.

Он отметил, что хотя политический кризис в Украине существует, однако все стороны конфликта подчеркивают желание урегулировать ситуацию мирным способом.

Вице-президент Европейского парламента, ответственный за вопрос отношений между Украиной и Европарламентом Адам БЕЛАН в свою очередь отметил, что именно в Европарламенте есть много друзей Украины. По его словам, президент Европейского парламента выступил с инициативой создать специальный общий парламент между Европарламентом и парламентами восточных стран-соседей ЕС. Он отметил, что уже существует два таких “микропарламента” - со странами Латинской Америки и странами Средиземноморья.