Депутаты от ПППУ в случае принятия решения ЦИК об обнулении списков «Нашей Украины» обжалуют его в судах

Депутаты от Партии промышленников и предпринимателей Украины, включенные в избирательный список блока «Наша Украина», в случае принятия решения Центральной избирательной комиссией об обнулении списков «Нашей Украины» и отказе в регистрации их кандидатов народными депутатами намерены обжаловать это решение в судах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил кандидат в депутаты от ПППУ Денис ЯКУБОВСКИЙ, включенный в список блока «Наша Украина» под номером 419.

«Учитывая то, что блок создавался как демократическое объединение, то ни в соглашении о создании блока, ни в законе о выборах в Верховную Раду не было и быть не могло нормы об исключении одной из партий другими участниками этого блока. Это решение нарушило наши права, а свои права мы будем защищать», - сказал Д.ЯКУБОВСКИЙ.

В свою очередь народный депутат V созыва, заместитель председателя ПППУ Лев ГНАТЕНКО подчеркнул, что замещение депутатов, досрочно сложивших полномочия, является законным правом следующих по очереди кандидатов в депутаты и не является попыткой сорвать политические договоренности, закрепленные в совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя ВР V созыва Александра МОРОЗА.

По мнению Л.ГНАТЕНКО, политические договоренности срывают оппоненты коалиции. В частности, уточнил он, речь идет о невыполнении «другой стороной своей подписи под пунктами о невмешательстве в судебную систему и о признании того, что досрочные выборы проводятся согласно указу Президента на основании 2-й части 82-й статьи Конституции – то есть пункта об обнулении списков».

«Мы убедились, что господин ОНИЩУК узнал о решении апелляционного суда и объявил его еще до того, как это решение было принято. Возникает вопрос – как он узнал о решении судьи? Кроме того, он много раз заявлял, что он знает наперед, каким будет это решение. Это говорит о том, что пункт о невмешательстве в судебную систему не совсем качественно выполняется», - утверждает Л.ГНАТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня пресс-служба ПППУ сообщила, что партия не собирается соглашаться на „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и продолжает отстаивать свои интересы в суде. По словам Л.ГНАТЕНКО, межпартийный съезд блока «Наша Украина» состоялся без приглашения делегатов от ПППУ, а его решения приняты без соблюдения установленных законодательством и соглашением о создании блока процедур. Именно поэтому, считает он, ЦИК своим решением отказал блоку «Наша Украина» в обнулении списка. Л.ГНАТЕНКО также сообщил, что апелляционная жалоба от ПППУ, которой приостановлено решение Печерского райсуда в интересах «Нашей Украины», направлена в адрес Киевского апелляционного административного суда. Согласно процедуре, определенной Кодексом административного судопроизводства Украины, возможен срок рассмотрения дела - 11-20 июня. «Это, в свою очередь, означает, что до решения суда и соответствующего постановления ЦИК сложение своих полномочий народными депутатами блока «Наша Украина» не имеет юридических последствий для внедрения статьи 82 Конституции Украины. В то же время, кандидаты в народные депутаты от ПППУ по спискам избирательного блока НУ готовы войти в состав действующего парламента Украины», - отметил Л.ГНАТЕНКО.

11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может обнулить списки, а также признать избранными новых депутатов из-за отсутствия законодательной базы.

В частности, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ раскритиковал заключительные положения Закона “О внесении изменений в Закон “О выборах народных депутатов Украины” и некоторые другие законы, где речь идет о том, что закон вступает в силу со дня его опубликования, но при этом вступает в действие только через 60 дней после опубликования.

По мнению В.ШАПОВАЛА, это значит, что нормы нового закона еще не вступили в действие, а нормы прежнего закона, которые были исключены новым, уже не действуют. В частности, это касается и норм избирательного законодательства относительно процедуры обнуления списков, и процедуры признания избранными народных депутатов по спискам политических партий и блоков вместо выбывших.

Депутат V созыва, член фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК 16 июня сообщил журналистам, что Киевский апелляционный административный суд отказал ПППУ в рассмотрении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда.