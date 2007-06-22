Адвокат Мартыненко заявляет, что после смены руководства МВД резко возросло количество нарушений прав граждан со стороны правоохранителей

Руководитель юридического департамента блока «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО адвокат Юрий МАРТЫНЕНКО убежден, что после смены руководства Министерства внутренних дел в правоохранительных органах резко возросло количество нарушений прав граждан.

Об этом юрист заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«После смены руководства в Министерстве внутренних дел и в управлениях на местах ситуация с соблюдением прав граждан резко ухудшилась», - сказал Ю.МАРТЫНЕНКО, добавив при этом, что если раньше это были единичные случаи, «то сейчас это система».

По убеждению адвоката, сегодня правоохранительные органы превратились в преступную структуру, которая фальсифицирует уголовные дела, берет взятки, подвергает людей пыткам.

Также Ю.МАРТЫНЕНКО допускает, что это все происходит из-за несоответствующего внимания органов прокуратуры к надзору за действиями милиции, а поэтому сотрудники МВД чувствуя безнаказанность, делают все, что им заблагорассудится.

В качестве примера Ю.МАРТЫНЕНКО привел ситуацию, в которой очутился киевский предприниматель Александр ГОЛОВКО, который 16 мая был задержан сотрудниками Дарницкого райотдела милиции Киева. Сотрудники райотдела, применяя силовые методы влияния к предпринимателю, требовали написать «явку с повинной» о том, что А.ГОЛОВКО занимался мошенничеством. В результате таких действий, предприниматель получил сотрясение мозга, перелом руки и внутренне-мозговую гематому.

Кроме того, по решению Дарницкого суда на основании протокола, составленного сотрудниками Дарницкого райотдела милиции, А.ГОЛОВКО был арестован на трое суток в соответствии со ст.185 административно-процессуального кодекса (злостное неповиновение сотрудникам милиции).

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции А.ГОЛОВКО подтвердил слова своего адвоката, добавив при этом, что на его просьбу никто из сотрудников милиции не объяснил в связи с чем он задержан и отказали ему дать возможность для того, чтобы задержанный мог сообщить адвокату и своим родственникам о месте своего пребывания.

В связи с изложенным, А.ГОЛОВКО со своей стороны выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в правоохранительных органах и которую он непосредственно ощутил на себе. Пострадавший от действий работников правоохранительных органов в своем выступлении назвал совершенно недопустимыми поступки сотрудников милиции, которые должны защищать людей, а не наносить им увечья.

В свою очередь, продолжая эту тему, Ю.МАРТЫНЕНКО добавил, что им была в деталях описана эта история, которая была размещена на одном из известных украинских интернет-сайтов, а после чего, как уверен он, правоохранительные органы столицы перешли к действиям с целью дискредитировать и наказать его как адвоката и правозащитника, используя с этой целью сына Ю.МАРТЫНЕНКО.

Справка УНИАН. Ю.МАРТЫНЕНКО весной этого года выступал в суде в качестве защитника экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генпрокуратура обвиняла в злоупотреблении служебным положением в должности руководителя МВД.

Адвокат сообщил, что разместил в одном интернет-издании свою статью под названием «Дарницкий отдел НКВД», в которой указывал на грубые правонарушения в Дарницком райотделе милиции Киева.

Как отметил, Ю.МАРТЫНЕНКО, в день выхода этой статьи в Дарницком районе столицы «на горячем» были задержаны во время розукомплектации автомобиля двое наркоманов. Как выяснилось позже, отметил адвокат, эти люди под давлением сотрудников милиции потом сказали, что с ними во время совершения правонарушения был 19-летний сын адвоката Максим, который якобы убежал с места совершения преступления, утверждает Ю.МАРТЫНЕНКО.

«На меня оказывают давление, используя для этого моего сына», - отметил Ю.МАРТЫНЕНКО.

В то же время, по словам начальника ЦОС столичной милиции Владимира ПОЛИЩУКА, обыск в квартире Ю.МАРТЫНЕНКО провели в пределах дела, возбужденного против сына адвоката.