Организация арендодателей "Киевмлына" пытается отсудить имущество предприятия. В "Киевмлыне" считают это рейдерской атакой.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления ОАО «Хлеб Киева» (управляющая структура “Киевхлеба” и “Киевмлына”) Олег ПОНОМАРЕВ, в настоящее время ведется целенаправленная атака рейдеров в плане изъятия имущества ОАО «Киевмлын».

По словам О.ПОНОМАРЕВА, рейдеры пытаются отсудить имущество предприятия, которое оценивается приблизительно в 50 млн. долл. Все 8 объектов, являющиеся имуществом «Киевмлына», расположены в центральной части Києва - на Подоле, в частности, «Млынзавод №1» - на ул.Спасской, «Млынзавод №2» - на ул.Набережно-Крещатинской, «Млынзавод №3» - на ул.Констянтиновской.

По словам пресс-секретаря ОАО «Хлеб Киева» Иванны СОЙКО, 25 мая 2006 года Хозяйственный суд столицы своим решением обязал «Киевмлын» передать свое имущество организации арендодателей. Однако приказ о принудительном исполнении решения от 4 июня 2006 года не вступил в силу, поскольку иск был подан к ЗАО «Киевмлын», которое уже к этому времени было реорганизовано в ОАО «Киемлын». Как сообщила И.СОЙКО, ОАО «Киевмлын» подало иск о том, что ЗАО не существует, после чего организация арендодателей подала новый иск, уже к ОАО «Киевмлын». На сегодняшний день иск находится на рассмотрении.

Как отметил, в свою очередь, руководитель юридической службы ОАО «Киевмлын» Василий МАРТИСЕНКО, в дальнейшем предприятие намерено отстаивать свои права в судах.

О.ПОНОМАРЕВ считает, что «рейдеры заинтересованы в успешно работающем предприятии», а не в земельном участке, на котором стоит завод. Он добавил, что на сегодняшний день у предприятия нет никаких задолженностей.

Справка УНИАН. «Киевмлын» - перерабатывающий комплекс по производству муки. Мощность составляет 1270 тонн переработанного зерна в сутки. Контрольный пакет акций "Киевмлына" (51%) принадлежит общине Киева, а 49% - двум юридическим лицам – резидентам Украины – ЗАО «Фининвестгруп» и ОАО «Гарон».