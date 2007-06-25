Правозащитники выступают за установление общественного контроля в местах лишения свободы с целью предупреждения пыток

Украинские правозащитники считают необходимым установить общественный контроль в местах лишения свободы с целью предупреждения пыток.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня.

Так, президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда – Украина», депутат Верховной Рады пятого созыва Екатерина ЛЕВЧЕНКО отметила, что «государство при участии общественных организаций должно создать независимый механизм предотвращения пыток».

Е.ЛЕВЧЕНКО убеждена, что такие шаги должен предпринять, прежде всего, институт Омбудсмена. В то же время она сомневается, что этот институт сможет быстро создать систему общественного контроля в пенитенциарных заведениях. Свое мнение она объяснила тем, что Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний на сегодня остается закрытым для общества, закрытым для контроля и мониторинга общественными организациями.

Присутствующий на пресс-конференции председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ согласился с мнением Е.ЛЕВЧЕНКО. При этом он отметил необходимость немедленного осуществления изменений в указанном департаменте и в целом во всей пенитенциарной системе.

В своем выступлении он привел несколько примеров нарушений прав человека в местах лишения свободы. Так, в частности, Е.ЗАХАРОВ напомнил о голодовке, которую в этом году объявляли узники Изяславской колонии из-за плохого обращения с ними. По словам правозащитника, через несколько дней после разрешения конфликта в колонии спецназ жестоко избил организаторов этой акции протеста.

Он также информировал, что Европейский суд по правам человека в этом году принял к рассмотрению заявления 13 осужденных относительно избиения их в одной из украинских колоний в мае 2001 года и в январе в 2002 года.

Е.ЗАХАРОВ отметил, что в настоящее время система исполнения наказаний является закрытой для общества, осужденные не имеют возможности жаловаться на незаконные действия администрации колонии, а если им удается бороться с произволом, то они или их родственники подвергаются сильному давлению.

Кроме того, Е.ЗАХАРОВ обратил внимание присутствующих на замечания Комитета ООН против истязаний о запрещении использования антитеррористических подразделений в учреждениях исполнения наказаний.

В свою очередь, Е.ЛЕВЧЕНКО настаивает, что Госдепартамент по вопросам исполнения наказаний должен стать гражданским институтом и подчиняться Министерству юстиции, а не быть «правоохранительным органом, который находится на переднем крае борьбы с преступностью», как заявляет председатель департамента Василий КОЩИНЕЦ, сказала Е.ЛЕВЧЕНКО.

Продолжая эту тему, Е.ЗАХАРОВ отметил, что благодаря созданию при Министерстве внутренних дел Общественного совета правозащитникам удастся несколько улучшить поведение сотрудников милиции с задержанными гражданами.

В то же время правозащитник отметил, что, к сожалению, сегодня органы прокуратуры, на которых возложен надзор за работой правоохранительных органов, не достаточно внимательно относятся к нарушениям со стороны сотрудников МВД, иначе дел о незаконном обращении с задержанными было бы меньше. В контексте указанного Е.ЗАХАРОВ информировал, что в прошлом году в правозащитные организации поступило свыше 5 тыс. жалоб на незаконное обращение с задержанным в органах МВД, 435 из них подтвердились. В то же время, за последние полтора года на действия сотрудников Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний поступило 489 жалоб, однако ни одну из них департамент не подтвердил.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции советник Министра внутренних дел по правам человека и гендерным вопросам Олег МАРТЫНЕНКО отметил, что уже почти два года МВД создает механизм содействия большей открытости деятельности органов внутренних дел и предотвращения насилия, в том числе благодаря мобильным группам и Общественному совету при МВД и областных управлениях.

«Политика министерства была и остается такой, чтобы каждый случай тщательным образом расследовался, и виновники привлекались к ответственности», - сказал О.МАРТЫНЕНКО, выразив надежду, что и в ближайшие годы в системе МВД значительно уменьшится количество незаконных действий сотрудников в отношении граждан.

О.МАРТЫНЕНКО также сообщил, что уже в этом году из более чем двух тысяч жалоб нашли подтверждение 120, в результате 225 сотрудников органов внутренних дел были наказаны.