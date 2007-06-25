Руководители фракций БЮТ и Кличко заявляют, что вопрос участия оппозиции в завтрашней сессии Киевсовета остается открытым

Руководитель фракции Блока Юлии Тимошенко и секретарь фракции Виталия Кличко в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА и Наталия НОВАК заявляют, что вопрос участия оппозиции в завтрашней сессии Киевсовета остается открытым.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Что касается завтрашнего пленарного заседания, то такие решения мы принимаем сугубо на собраниях фракции, и завтра у нас будет собрание проходить”, - сказала Т.МЕЛИХОВА. Она отметила, что “ни в дерибане земле, ни в присвоении нашего коммунального имущества” члены фракции не будут принимать участия.

Т.МЕЛИХОВА также официально заявила, что “все те решения, которые принял Киевсовет и будет принимать после 2 июня, являются нелегитимными”. Относительно судебного постановления об обеспечении иска одного из депутатов Киевсовета, согласно которому решение съезда БЮТ о лишении депутатских мандатов депутатов-“перебежчиков” приостановлено, то, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, это “все только вопрос времени”, поскольку сегодня и судебная ветвь власти, и прокуратура, и милиция в какой-то степени зависят от мэрии.

Она также подчеркнула, что за период каденции Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО было “непрозрачно” роздано и продано 445 га свободных земельных участков. “Возьмите, умножьте эти 445 га на рыночную цену. Если бы это были конкурентные принципы, мы имели бы с вами еще один бюджет Киева. Бюджет Киева в среднем - 13 млрд. грн., а если продать по 400 долларов 1 м. кв, то мы увидим, что это больше 10 млрд. грн.”, - сказала депутат.

В целом, по данным Т.МЕЛИХОВОЙ, в каденцию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра столицы в жилищную застройку уже переведено 350 га зеленой зоны города. Кроме того, на заседаниях сессий Киевсовета не предоставляют слова для выступления оппозиционным депутатам, голосование проводится без соответствующих проектов решений, то есть депутаты вынуждены голосовать, не зная о содержании вопроса. Большинство Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжает принимать решения о строительстве жилых домов в зеленых зонах, на территории спортплощадок или автостоянок, и это при том, что парковок в городе не хватает.

“БЮТ обращается за советом к киевлянам, что нам делать, сидеть ли в сессионном зале вместе с теми, кто издевается над интересами киевлян, с теми, кто разбирает остатки коммунального имущества, разбирает за бесценок столичные земли? Потому что к микрофону не пускают, а если блокировать трибуну, то на 10-м этаже проводят остатки сессии, “втемную”, под шум мегафонов, но все равно голосуют...”, - сказала лидер фракции БЮТ в Киевсовете.

В свою очередь, Н.НОВАК отметила, что в таких условиях депутаты фракции В.Кличко также, скорее всего, не будут принимать участия в завтрашнем заседании сессии Киевсовета. Она сообщила, что сегодня вечером на своем заседании фракция примет окончательное решение относительно участия в завтрашней сессии. “Мы будем обсуждать этот вопрос, но мы все же склоняемся к тому, что не будем принимать участия, потому что в последнее время сессия превратилась просто в земельный дерибан, обеспечение именно финансовых и экономических интересов членов Блока Черновецкого, “регионов”, частично социалисты там принимают участие. Поэтому, скорее всего, – нет”, - сказала Н.НОВАК.

Н.НОВАК и Т.МЕЛИХОВА выразили надежду, что члены фракции “Наша Украина” в Киевсовете также поддержат позицию фракций БЮТ и Кличко.