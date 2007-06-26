Большинство граждан поддерживает вступление Украины в Европейский Союз - опрос

Большинство граждан (50,4%) считает, что Украине нужно вступать в Европейский Союз.

Такие данные социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 31 мая по 18 июня 2007 года, представил на пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

Против вступления Украины в ЕС высказались 28,7% опрошенных, затруднились с ответом 20,9% респондентов.

В то же время, вступление Украины в НАТО полностью поддерживает 9,3% опрошенных, скорее, поддерживает - 9,8%, частично поддерживает, частично нет -11%, скорее, не поддерживает - 19,6%, совсем не поддерживает - 40,2%, затруднились с ответом 10,1% респондентов.

Опрос проводился в 403 населенных пунктах, методом личного интервью на дому опрошены 10 тыс. 956 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1%.