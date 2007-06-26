Четыре партии аграрного направления создали политическое объединение “Аграрная Украина”

Аграрная партия Украины, Партия возрождения села, Селянская партия Украины и Украинская селянская демократическая партия заявили о создании межпартийного политического объединения “Аграрная Украина”.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидеры этих политических сил сообщили, что 19 июня подписали Меморандум о сотрудничестве.

Целью объединения председатель АПУ Михаил ЗУБЕЦ назвал консолидацию усилий для проведения единой эффективной политики относительно агропромышленного комплекса, в частности, принятие бюджета в интересах села.

М.ЗУБЕЦ подчеркнул, что новосозданное объединение является равнозначным для каждой из партий.

Как заявил председатель УСДП Валерий ВОЩЕВСКИЙ, создание мощной аграрной фракции в новом парламенте – программа-минимум новосозданного межпартийного объединения “Аграрная Украина”.

В свою очередь лидер Селянской партии Украины Александр ЯВОРСКИЙ отметил, что, согласно ряду социологических опросов, 70% избирателей не желают поддерживать партии, которые сейчас составляют большинство в Верховной Раде. По его словам, треть розчарованих избирателей – крестьяне, и именно на этот электорат рассчитывает “Аграрная Украина”.

В ближайшее время лидеры объединения планируют разработать совместную программу действий и привлечь в “Аграрную Украину” другие партии и общественные организации, занимающиеся проблемами села, говорилось на пресс-конференции.