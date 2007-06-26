Украину все чаще используют для транзита наркотиков – СБУ

Украину все чаще используют для транзита наркотиков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины, начальник Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Валерий ПИДБОЛЯЧНЫЙ.

“Процессы глобализации наркобизнеса не проходят мимо нашего государства, и на сегодняшний день международные наркосообщества все чаще рассматривают территорию Украины как удобную территорию транзита наркотических веществ”, - сказал В.ПИДБОЛЯЧНЫЙ.

Он отметил, что СБУ обеспокоена тем, что фиксируется увеличение производства наркотиков, а в последний период и увеличение контрабандного ввоза синтетических наркотиков из Европы в Украину, и все чаще украинцы вовлекаются в процесс транспортировки наркотиков.

В.ПИДБОЛЯЧНЫЙ заверил, что СБУ активно борется с распространением наркотиков во взаимодействии с МВД, Государственной таможенной службой, Министерством здравоохранения и спецслужбами более чем 60 стран мира. По его словам, СБУ больше всего сотрудничает со спецслужбами США, Германии, РФ, Великобритании, Польши, Турции и ЮАР.

В.ПИДБОЛЯЧНЫЙ также сообщил, что в этом году было изъято рекордное количество афганского героина – 285 кг, что больше чем за 15 лет.